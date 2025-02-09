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台灣燈會在桃園試營運 首週末機捷湧近30萬人次

2025/2/9 20:51
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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市政府新聞處今天指出，台灣燈會在機捷A18站及A19站周邊設置燈區，其中A19站展區「光的遊戲場」在7日試營運後，首個週末的8日至9日機捷整體運量估有近30萬人次進出站。

2025台灣燈會在桃園以「光聚千塘串桃園」為主題，推出雙展區，分別是位於機場捷運A19桃園體育園區站展區的「光的遊戲場」，7日起試營運；位於A18高鐵桃園站展區的「主燈展演場」，將在12日起開展，全區活動至23日閉幕。

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新聞處晚間表示，台灣燈會在桃園A19展區「光的遊戲場」試營運後，吸引許多民眾到訪。根據桃園大眾捷運公司統計，試營運第一個週末的8日至9日，整體運量預計吸引近30萬人次進出站，若非週六是補班日，以及這2天遭逢強烈寒流，搭乘機捷到訪的人次有機會上看40萬人次。

對照燈會試營運前一個週末運量，新聞處指出，台灣燈會A19展區試營運的第一個週末，機捷進出站運量增加近6.8萬人次。（編輯：戴光育）1140209

#台灣
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