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「吉伊卡哇」小提燈發放 9日3隻小可愛遊港會合

2025/2/8 13:57（2/8 14:16 更新）
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「高雄冬日遊樂園」邀請日本人氣IP「吉伊卡哇」進駐愛河灣，觀光局9日將舉辦遊港活動，路線行經高雄流行音樂中心、16號碼頭、高雄旅運中心、棧庫群（7號碼頭）、香蕉碼頭至棧貳庫，最後回到愛河灣。（高雄市觀光局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年2月8日
「高雄冬日遊樂園」邀請日本人氣IP「吉伊卡哇」進駐愛河灣，觀光局9日將舉辦遊港活動，路線行經高雄流行音樂中心、16號碼頭、高雄旅運中心、棧庫群（7號碼頭）、香蕉碼頭至棧貳庫，最後回到愛河灣。（高雄市觀光局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年2月8日
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（中央社記者林巧璉高雄8日電）高雄燈會「吉伊卡哇」小提燈搶手，市府今明2天下午4時至6時，於16至18號碼頭（輕軌旅運中心站旁）發放。高雄市長陳其邁說，明天重頭戲登場，吉伊卡哇將遊港與兔兔、小八貓會合。

「高雄冬日遊樂園」邀請日本人氣IP「吉伊卡哇」進駐愛河灣，開幕迄今吸引超過386萬人次參觀。陳其邁今天出席活動說，明天將是「吉伊卡哇」活動重頭戲，吉伊卡哇要到愛河灣遊港，會跟兔兔以及小八貓等會合。在棧7庫也有親子運動趴，邀請市民同樂。

高雄市觀光局長高閔琳表示，「吉伊卡哇」3隻小可愛來到高雄，從早到晚都湧入大批遊客，除了來到愛河灣與小八貓、兔兔合照外；位於16至18號碼頭的遊樂園，更設置25座免費遊樂設施、好玩好逛美食市集。本週六、日在高雄港7號碼頭有「新春親子運動趴」活動。

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觀光局明天將舉辦遊港活動，包括吉伊卡哇與主題渡輪、遊艇及重帆將一起遊港。遊港路線行經高雄流行音樂中心高低塔、16號碼頭、高雄旅運中心、棧庫群（7號碼頭）、香蕉碼頭至棧貳庫，最後回到愛河灣。

觀光局提醒，民眾今天可到輕軌旅運中心站旁現場排隊領取，1人限領2盞，數量有限，發完為止。小提燈排隊需本人在場，不可夜排、代排，也禁止用物品佔位及插隊，領取前1小時清點排隊人數，無人在場物品將逕行移置。（編輯：孫承武）1140208

#高雄市觀光局
#陳其邁
#吉伊卡哇
「高雄冬日遊樂園」邀請日本人氣IP「吉伊卡哇」進駐愛河灣，開幕迄今吸引超過386萬人次參觀，周邊並設置25座免費遊樂設施以及美食市集。（高雄市觀光局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年2月8日
「高雄冬日遊樂園」邀請日本人氣IP「吉伊卡哇」進駐愛河灣，開幕迄今吸引超過386萬人次參觀，周邊並設置25座免費遊樂設施以及美食市集。（高雄市觀光局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年2月8日
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