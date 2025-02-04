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高雄輕軌春節運量開紅盤 初一至初三均突破9萬人次

2025/2/4 10:25（2/4 10:36 更新）
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高雄市捷運局4日公布高雄輕軌運量統計，初一至初三連3天單日運量均突破9萬人次。（高雄市捷運局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年2月4日
高雄市捷運局4日公布高雄輕軌運量統計，初一至初三連3天單日運量均突破9萬人次。（高雄市捷運局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年2月4日
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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）今年春節9天連假，高雄輕軌啟動春節疏運計畫，以因應春節暨燈會大量旅運需求，高雄市捷運局今天公布高雄輕軌運量統計，初一至初三連3天單日運量均突破9萬人次。

配合高雄燈會「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」活動在愛河灣登場，高雄輕軌啟動春節疏運計畫，以因應春節暨燈會大量旅運需求，於熱門日尖峰時段視人潮機動增開加班車或區間車，並加密班距。

高雄市捷運局今天公布統計數據指出，高雄輕軌初一至初三運量，連3天單日運量均突破9萬人次，顯示高雄輕軌已成為民眾春節探訪親友、郊遊的運具選擇。

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捷運局表示，高雄輕軌C25新上國小站至C29樹德家商站的「五福臨門」彩繪車站月台設計，也展現出節慶氛圍，這些車站不僅是公共交通的樞紐，更成為了在地文化與藝術的展示平台。

捷運局指出，無論是與家人團聚，還是與朋友共度佳節，高雄輕軌提供的優質與便捷服務，及沿線周邊精彩活動與展演等，都是走春的最佳選擇。邀全國民眾來搭乘高雄輕軌，感受年節氛圍。（編輯：李淑華）1140204

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