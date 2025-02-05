自嘲中台灣燈會主燈「醜水」 盧秀燕：逆勢行銷

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）中台灣元宵燈會8日起登場，女媧造型主燈被網友形容「醜出新高度」，台中市長盧秀燕也說是「醜水」，她今天對此表示，因投入很多人力與物力，這是採取逆勢操作加強行銷。

盧秀燕今天出席北區進化北路（中清路至崇德路）道路改善工程完工典禮，她在會中指出，這項工程包括人行道拓寬至3公尺以上、增設10處庇護島、改善35處無障礙斜坡、道路燙平面積近3公頃等，全面優化人行空間及行車品質，盼讓道路更安全舒適。

中台灣元宵燈會將於8日起在水湳中央公園登場，女媧造型主燈曝光後，被網友形容是「醜出新高度」，而盧秀燕昨天在市政會議中也說是「醜水（台語意指醜醜的美）」，今天她在會場接受媒體聯訪時表示，她說「醜水」，結果有網友到現場一看說「很漂亮」。

對於「醜水」的說法，盧秀燕認為，最主要就是希望逆向行銷，市府為燈會投入很多人力與物力，包含很多員工過年期間都沒有休假，希望打造全國占地最廣的元宵燈會，且時間選在元宵節期間舉行，跟其他縣市錯開，可說是今年最後一檔超大規模的燈會，因此特別採取逆勢操作加強行銷。

盧秀燕指出，政府辦活動都希望有流量、有話題跟參觀人潮，因為逆勢宣傳的關係，還沒開幕已有很多人先到場觀賞，想看看到底哪裡特別，並在網路上打卡、拍照與留言。這次燈會主燈是全國唯一會在草地上「蛇出來」的巨大燈飾，8日開幕歡迎大家屆時來評分，也看看自己有沒有比主燈還漂亮。

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此外，關於行政院聯合服務中心預算遭大幅刪減一事，今天也出席典禮的國民黨立委黃健豪接受聯訪時表示，他並非立院內政委員會委員，預算審查是立法院的職權，各委員會有其專業分工，他尊重委員會的審議結果。

黃健豪指出，聯合服務中心的存在價值與效能，民眾心中自有定見。如果確實能為地方與中央的溝通協調提供實質幫助，自然會獲得支持；反之，如果功能與民眾需求脫節，預算的調整也是合理且必要的。（編輯：謝雅竹）1140205