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逛台灣燈會安平燈區集章 免排隊登高鐵燈區觀禮台

2024/2/29 19:26（2/29 19:56 更新）
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2024台灣燈會在台南，台南市政府推出燈會集章卡活動，民眾只要在安平燈區完成集章，就可免排隊前進高鐵燈區觀禮台欣賞精彩主燈秀。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月29日
2024台灣燈會在台南，台南市政府推出燈會集章卡活動，民眾只要在安平燈區完成集章，就可免排隊前進高鐵燈區觀禮台欣賞精彩主燈秀。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月29日
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（中央社記者楊思瑞台南29日電）2024台灣燈會在台南，分兩個展區熱鬧開展中，台南市政府觀光旅遊局推出安平燈區集章，可享免排隊登高鐵燈區觀禮台賞主燈秀活動，鼓勵民眾兩個燈區精彩展演都欣賞。

觀光旅遊局長林國華今天透過新聞稿表示，台灣燈會一直以來都是展現台灣多元文化與傳統藝術重要平台，今年以「龍耀台南」為主軸，規劃安平燈區及高鐵燈區展出，市府於安平燈區推出集章卡，邀請遊客賞燈集章後，可到高鐵燈區體驗於觀禮台上以不同視角觀賞主燈展演秀。

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林國華表示，安平燈區集章卡放置於安平燈區i2服務台，i1到i5服務台皆可集章，集滿3個就完成集章任務，可憑卡免排隊優先上高鐵燈區觀禮台欣賞主燈秀，主燈展演開放上台觀禮時段為每天晚上7時、7時30分，8時、8時30分、9時共5個時段。

林國華指出，燈會展期到3月10日止，民眾可把握時間，並善加利用接駁車及大眾運輸工具前往參觀，集章免排隊登高鐵燈區觀禮台，機會更是難得。（編輯：陳仁華）1130229

#台灣
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