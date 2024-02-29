3/1起溼冷2天後先回溫轉暖再變冷 一週如四季

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）今天全台溫暖，南部高溫逾攝氏30度。中央氣象署預報，明天強烈大陸冷氣團南下，全台溼冷2天，北台灣低溫探10度，3日氣溫回升，5日各地高溫上看30度，6日冷空氣南下氣溫再降。

氣象署觀測，今天包括嘉義、台南、高雄及屏東高溫都超過30度，最熱是台南玉井33.6度。

氣象署形容未來一週天氣有如四季般變化，明天強烈大陸冷氣團南下，乍暖還寒，加上華南雲雨區東移，北部、東北部地區及中部山區有雨，基隆北海岸及中部以北山區有局部大雨，其他地區也有局部短暫雨，天氣溼冷。

氣象署預測，明天北部及東北部低溫11．12度，苗栗以北局部低區可能出現10度以下低溫；中部及東部低溫約13至15度；南部及東南部低溫約16、17度。高溫方面，北部及東北部僅14至16度，整天寒冷；花蓮、台東及中部18至21度，南部仍可達27度左右。

氣象署說，2日仍受強烈大陸冷氣團影響，水氣仍多，北台灣整天溫度在10到13度間，其他地區高溫也降到20度以下，但清晨低溫普遍為12至15度。

氣象署說，明晚至3日清晨，中部以北3000至3500公尺以上高山可能有結冰、霧淞等現象，不排除有降雪的機率。

氣象署預測，3日強烈大陸冷氣團減弱，各地清晨仍偏冷，白天起氣溫回升，北台灣可回升至18、19度，其他地區能回升到20度以上，水氣由西往東逐漸減少；4日及5日各地都是好天氣，5日全台高溫可能達30度以上，近山區或河谷有機會接近34、35度。

氣象署說，6日鋒面通過及東北季風增強，冷空氣南下，北部及東北部天氣明顯轉涼，其他地區氣溫也逐漸下降。（編輯：方沛清）1130229