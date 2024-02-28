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年輕時愛上台灣 61歲草間俊介8次訪台南當燈會志工

2024/2/28 16:29（2/28 16:51 更新）
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台南市政府為2024台灣燈會招募大量志工，其中61歲日籍志工草間俊介（中）熱情跨海來台參與，提供日籍旅客場地諮詢、活動引導及日文導覽等各項服務，更配合行動諮詢志工提供走動式服務。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月28日
台南市政府為2024台灣燈會招募大量志工，其中61歲日籍志工草間俊介（中）熱情跨海來台參與，提供日籍旅客場地諮詢、活動引導及日文導覽等各項服務，更配合行動諮詢志工提供走動式服務。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月28日
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（中央社記者楊思瑞台南28日電）2024台灣燈會在台南展出，台南市府招募近1500名志工投入服務，其中輪值高鐵燈區61歲日本籍志工草間俊介年輕時就愛上台灣，已8次造訪台南，此次主要提供日籍旅客諮詢。

台南市政府發布新聞稿指出，草間俊介是退休記者，去年在市府招募燈會志工期間，主動透過越洋郵件報名，於2月24日至今天進行5天的燈會志工服務，期間提供日籍旅客場地諮詢、活動引導及日文導覽等各項服務，更配合行動諮詢志工提供走動式服務，遇到日本旅客也主動帶領前往參觀日本燈區。

草間俊介表示，台灣燈會的美令人震撼及感動，很高興可在燈會服務期間結識台灣朋友，這幾天盡力協助引導來自各地的國際遊客體驗及感受台灣燈會之美，也很珍惜這個難得機會。

草間俊介指出，1981年他還是大學生時，曾從日本到台灣進行單車環島旅行，當時在恆春海邊迷路，幸好遇到好心公車司機在黑夜中繞路載他一程，順利找到落腳飯店，從此愛上台灣，也決心投入志願服務，已陸續參與過台中、台北及台南等地燈會志工。

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他說，此次是第8次造訪台南，曾去過景點有烏山頭水庫、關子嶺溫泉等，最喜歡的地方是夜晚的市府大樓，台南就像1座大型博物館，是值得讓人一再來訪的城市。

市府指出，2024是台南400年，台灣燈會更是在一系列展演中的國際級盛典，吸引許多外籍人士共襄盛舉，也感謝國際志工熱情相挺，台南熱情服務也不分國界，高鐵燈區及安平燈區都設有服務站，民眾有需要可尋求志工協助。（編輯：陳仁華）1130228

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