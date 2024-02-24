拍下「抹茶山」後 小林賢伍盼持續挖掘台灣之美

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（中央社記者王寶兒台北24日電）日本攝影師小林賢伍2016年起旅居台灣，拍攝過宜蘭聖母登山步道並比喻為「抹茶山」，掀當地觀光熱潮。他今天分享，其實首次來台後本以為再也不會造訪，希望能持續發現台灣之美。

小林賢伍1989年生於日本東京，他自日本料理專門學校畢業後，為了尋訪世界遺產開始旅遊世界各地，足跡遍及20個國家以上。他在台灣已推出4本攝影集，呈現他所看見的日本、台灣之美，更經日台交流協會選任為日本青年代表，獲頒「促進日台友好關係貢獻紀念章」。

小林賢伍今天在台北國際書展與好友視網膜（本名：陳子見）對談個人新書「邁步向前直到綻放吧！」，相比過去著作，此次他嘗試以文字與照片梳理人生歷程，講座中則重溫人生3次生死關頭，形塑「把握人生」的價值觀。

311大地震是小林賢伍首次感到自己與死亡最近的時刻，他從迪士尼樂園下班，開車回家途中看到地面硬生生在面前裂開，「地面下好多水，很像電影畫面，很多東西開始掉落、毀壞。」儘管他不是在地震最嚴重的東北，但也足以叫他留下深刻印象。

小林賢伍細數，後來還歷經嚴重車禍、感冒加上高山症而在異國昏厥，「這些差點死掉的經驗讓我想做的事情很多，若你今天被醫生告知壽命剩一個月，你就會去想要做什麼。」但只要現在就擁有這樣的心態，行動力就會變強。

「邁步向前直到綻放吧！」也可說是小林賢伍行動而來的書籍，他說，之前攝影集多為出版社邀請，此次是他主動找上出版社，想嘗試談談自己的故事，未來也想記錄寫書，並持續記錄台灣風景或台灣人的故事。

小林賢伍回憶，其實當年第一次到台灣時，因為天氣、食物不習慣、沒當地朋友等個人想法，他並不覺得自己會再來，「還有觀光書介紹都一樣。」對於許多日本人來說，會因為九份、小籠包、芒果冰等台灣特色被吸引，「但如果我第一次都體驗到了，就會想接下來要去哪？」

小林賢伍以自身經驗為例，他後來深受台灣吸引是因為看到台灣的大自然景色與原住民文化，「像是抹茶山一樣等待被人看見的地方還有很多」，如今全世界已經知道台灣的存在，更能去找尋新價值與特色，「有時跟台灣朋友聊天覺得大家不了解台灣，有些浪費。」希望大家未來都能一起持續發掘台灣之美。（編輯：陳政偉）1130224