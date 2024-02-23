愛書人化身派對動物 荷蘭DJ開書展電音趴

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（中央社記者王寶兒台北23日電）愛書人化身派對動物，不分男女老少還是輪椅族，今晚在台北書展「荷蘭電音之夜」一起搖擺。為讓民眾更有感，荷蘭DJ莫妮卡融入歌手齊豫「橄欖樹」、張惠妹「跳進來」等曲目。

台北國際書展主題國今年輪到荷蘭，主題之夜便選定荷蘭聞名世界的電音文化。荷蘭在台辦事處副代表馬得斯表示，電音文化自80年代陸續在荷蘭盛行，到了90年代，電音也結合派對，成為更有組織的活動。

馬得斯說，電音派對至今已在荷蘭發展為得以獲利的商業模式，他出生於90年代，以他兒時記憶來說，週週都會有派對，且入場價格便宜，甚至不少人從10幾歲開始就在當DJ，若荷蘭DJ有國外商演，政府還會補助食宿機票支持DJ出國表演。

不只有年輕人愛電音，荷蘭電音派對還會考量到不同族群需求，例如輪椅族的區域，還會為聽力不佳的觀眾設計特殊耳機。馬得斯說，荷蘭電音文化發展已久，不同世代成長於這波音樂浪潮，也因此漸漸發展出大眾更能適應的模式。

今晚「荷蘭電音之夜」中，不少本來正在逛書展的民眾受活潑電音吸引，從不同出版社攤位聞聲而來，聚集在如舞池般的主題廣場，有輪椅族、年輕情侶，還有帶著孫子的阿嬤，更有人隨著音樂跳起街舞，就算有椅子也不坐，就要站著感受音樂熱力。

馬得斯表示，世界電音音樂節Ultra去年在台灣舉辦，很驚訝能吸引到5萬、6萬人參與，很開心看見電音文化能成為全世界共享的娛樂。（編輯：管中維）1130223

荷蘭電音女神DJ莫妮卡（Monica Electronica）應邀來台，23日晚間現身2024台北國際書展主題廣場「荷蘭電音之夜」，大秀電音功力炒熱現場氣氛。中央社記者徐肇昌攝 113年2月23日