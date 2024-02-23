勾勒恐懼界線 田邊剛紙上交會洛夫克拉夫特

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（中央社記者王寶兒台北23日電）已故美國作家洛夫克拉夫特20世紀以「克蘇魯神話」等小說創立獨特恐怖世界觀，日本漫畫家田邊剛改編其生前唯一單行本為「印斯茅斯之影」，認為是最能投射洛夫克拉夫特的著作。

霍華．菲利浦．洛夫克拉夫特（H.P.Lovecraft）的人生故事是典型「懷才不遇」，他在1890年出生，享年46歲。他在因病逝世前，經常在刊登怪誕小說的通俗廉價雜誌「詭麗幻譚」（Weird Tales）發表作品，生活並不寬裕。

田邊剛在2004年將洛夫克拉夫特的短篇小說「異鄉人」（The Outsider）改編為漫畫，自此便積極挑戰將洛夫克拉夫特的作品漫畫化。1月在台灣出版的漫畫「印斯茅斯之影」藍本為洛夫克拉夫特於1936年寫下的「印斯茅斯疑雲」（The Shadow over Innsmouth），田邊剛今天在台北國際書展分享此書創作。

田邊剛認為，「印斯茅斯之影」的主人翁最貼近洛夫克拉夫特，「不管是時代設定或是孤獨的心靈寫照，完全透過故事主角投射其中」。主角因為初入社會，對未來擁有許多不安，透過尋根之旅找尋自我，恐怖之中卻又有悲傷，「可以說主角就是洛夫克拉夫特的寫照」。

「無以名狀的恐懼」是貫穿洛夫克拉夫特筆下世界的特色，不管是奇特怪誕的神怪，或是顛覆現實的詭異事件，都以超出人類理解範圍的精神壓迫感帶來恐懼，這些元素可散見於電影、遊戲、漫畫等作品，例如日本手遊Fate/Grand Order的怪物角色，或是作家史蒂芬‧金、漫畫家伊藤潤二都深受其影響。

田邊剛說，透過漫畫更能呈現洛夫克拉夫特的神秘世界，追求作品的原汁原味是他改編的原則。原著中那些無法言喻的細節，漫畫改編上，他會試圖用主角的「演技」傳達出來，「以導演希區考克的電影來說，並不會將所有恐怖元素一次端出來，而是透過主人翁的奔跑過程來呈現」。

看似再日常不過的光影也是田邊剛的改編重點，他說，他不會特別描寫陰暗，反而認真去畫那些光亮，「這種光亮反而有種神經質，我會利用這樣的設定來呈現對比」。

綜觀過往洛夫克拉夫特創作漫畫化的作品，田邊剛最喜歡、最感到有挑戰性的作品都是「瘋狂山脈」，「那是我第1次挑戰長篇，讀原著時也忍不住想『真的會有人畫得出來嗎？』所以當我完成時真是非常開心。」（編輯：管中維）1130223