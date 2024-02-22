趙政岷、朱一尤對談 從台韓暢銷書捉摸讀者心

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（中央社記者王寶兒台北22日電）名人出書是銷量春藥還是毒藥？題目生硬還是有人買單？時報出版董事長趙政岷今天與首爾書展主席朱一尤暢談曾錯失出版或意想不到的暢銷書，出版方向永遠應在理解讀者的道路上。

趙政岷與朱一尤今天在台北國際書展以「你所不知道的閱讀樂趣：韓國與台灣的讀書偏好與出版怪癖」為題對談。趙政岷說，作為出版者，他常常會說，「不要怪讀者不看書，怪我們沒有出到給讀者的書，不要怪讀者不買書，怪我們沒有好好把書推給讀者知道。」

趙政岷細數不同類型的書籍，不管是賣不動的書，或是成為暢銷書的成功案例，都反映出版社試圖理解讀者的過程，或是真實映照讀者樣貌。

趙政岷自揭，時報出版當年就錯過出版「哈利波特」，因認為「怪力亂神」，跌破眼鏡會大賣的還有「格雷的五十道陰影」。趙政岷分享「原來很多事情不一定要真的去做，只要看書就能讓人滿足。」還有些看似生硬的題材也能佔據暢銷榜，如「二十一世紀資本論」，他認為這反映讀者對知識的需求。

朱一尤分享，韓國也有令出版業者意想不到的暢銷書特殊案例，有作者透過部落格為人解答，並將這些問題與回答集結成冊，竟意外賣出100萬本以上，「有些人可能會迷茫於人生方向正確與否，就會去接觸這樣的書籍。」而能夠搭上討論熱度或是熱門人物的書籍也能賣得不錯。

趙政岷表示，不過名人出書難以定論究竟是春藥還是毒藥，時報出版的「跟著月亮走：韓國瑜的夜襲精神與奮進人生」賣了3萬多本，對公司就是賺錢的書，也曾在出版藝人李蒨蓉的書籍後隔沒幾天就發生阿帕契打卡風波，只得趕緊下架回收書籍。

朱一尤表示，雖然南韓紙本書出版量下降，但就銷售額來看，網路漫畫與小說就能佔據一半，且持續上升，象徵還是有非常多人在閱讀，觀察年輕人閱讀習慣，多數人閱讀目的是娛樂為主，或有助於投資理財的書籍，能與較難理解、銷量較為不好的歷史、哲學書籍發揮相輔相成作用。

趙政岷說，台灣銷售情形與南韓類似，娛樂、理財類書籍銷量都不錯，「教人如何交男女朋友或與之對話的書也有一定的成績。」而他與朱一尤的共識就是鼓勵大眾多多買書，希望讀者們都能在台北書展滿載而歸。（編輯：李亨山）1130222