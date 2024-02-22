國際出版買家看台灣作品 驚豔房思琪、鬼地方

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（中央社記者邱祖胤台北22日電）台灣文學作品對外國讀者到底有多少吸引力，正在參加台北國際書展的美國版權買家艾莉莎‧法蘭克表示，「房思琪的初戀樂園」、「鱷魚手記」讓她非常驚豔；希臘出版者內斯托拉斯則對「鬼地方」這類多元的故事印象深刻。

文策院特別在台北書展期間舉辦「版權買家團」活動，邀請30名來自18個國家的出版版權買家來台參觀台北國際書展，今天包括來自美國Harper Collins出版集團的艾莉莎‧法蘭克（Alexa Frank）、希臘Vakxikon出版集團的內斯托拉斯（Nestoras Poulakos）以及泰國最大出版集團Amarin的努查諾克（Nunchanok Kamchitanon）接受媒體聯訪，暢談他們對台灣出版的印象及書展經驗。

艾莉莎表示，2016年川普成為美國總統之後，美國人經歷了一段不想再提起的時期，但從那時開始大家卻對性騷擾等不公平事件展現勇氣，勇於討論創傷，不是以受害者的姿態談論，而是用一個倖存者的態度。

艾莉莎說，「房思琪的初戀樂園」就是描述一個倖存者的故事，不只寫一個女孩的悲慘遭遇，也寫她如何活下來，因為故事本身說出來了，就有可能不斷被轉述，讓更多有同樣經歷的人勇敢站出來，艾莉莎非常期待美國版今年出版之後美國人的反應。

艾莉莎同時提到台灣作家邱妙津的「鱷魚手記」，這本書描述後戒嚴時代女同志探索自己性向及情感掙扎，雖然是1994年出版的作品，但2017年在美國出版時依舊讓人產生共鳴。

艾莉莎說，台灣作品是個寶庫，展現的價值非常多元豐富，同時又保留傳統的一面，但台灣作品在美國出現的還是不夠多，美國市場有很多日韓作品而且賣得非常好，台灣作品可說是還有很大的潛力。

內斯托拉斯則表示，他已經在希臘出版3本台灣作品，分別是吳明益「單車失竊記」、郭強生「尋琴者」以及陳思宏「鬼地方」，他表示台灣的作品非常特別，既融合亞洲文化，又帶有西方觀點，非常貼近歐洲的想法卻又不一樣，「不像法國、義大利的作品跟我們太相似了，反而沒有那麼有趣」。

內斯托拉斯表示，希臘讀者對陳思宏的作品接受度非常高，讓人感受到跟平常閱讀的類型非常不同，他認為台灣應該還有許多適合希臘的作品，他也正在尋找。

來自泰國的努查諾克表示，她2018年第一次來台灣參加出版相關活動就感到很驚豔，回曼谷才發現文策院不只在台灣努力推廣台灣作品，在泰國曼谷書展也持續做相關的事，這讓她對台灣出版市場感到好奇，每次來都想多看多學，這次來台她不只想知道每本書在幹嘛，也想知道台灣出版社都在做什麼。

努查諾克對台灣出版活力印象深刻，如肆一的作品「遺憾收納員」推出泰文版時，作者本人非常積極提出可以協助推廣、辦簽名會的意願，近期陳思宏的作品將推泰文版，作者也同樣表示可以配合，這讓她感覺到「台灣作者已經準備好了」。（編輯：李亨山）1130222