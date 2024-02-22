協助出版業發展IP 文策院攜8業者共創商機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北22日電）為加速出版社投資、開發、轉譯更多具有市場性的故事IP，文策院今天和8家出版社宣布建立合作關係，透過與出版社共同投資、成立故事開發公司，今天在台北國際書展會場舉行宣告記者會。

包括遠流出版董事長王榮文、大塊文化董事長郝明義、城邦媒體集團首席執行長何飛鵬、時報文化出版董事長趙政岷、蓋亞文化社長陳常智、鏡文學總經理董成瑜、聯合線上總經理官振萱、印刻出版副總編輯江一鯉等多家出版社代表，與文策院董事長蔡嘉駿、院長盧俊偉共同出席。在文化部長史哲的見證下，共同簽署合作意向書。

史哲致詞表示，影視音產業的發展需要內容的源頭，而華文出版累積多時，作品數量豐富，題材活潑多元，兩者之間需要連結，因此半年前就建議文策院，讓國發基金和資源能直接跟出版業界合作。

史哲表示，這次希望藉由IP化而不是補助，直接透過投資合組公司，讓IP轉譯成為獨立系統，培養中介的人才與力量。感謝今天8家出版業龍頭的參與，希望能為台灣出版業界的轉型、內容的IP化跨出新的一步。

文策院董事長蔡嘉駿致詞表示，這次合作模式的優勢在於出版社能夠透過投資參與IP轉譯、內容改編，促成多元變現，不僅擁有更大的話語權，也能更主動與跨領域的公司合作，共同打造具市場競爭力的作品。

遠流出版董事長王榮文表示，期待未來跟文策院合作，5年內支持50個團隊，把作品改編成劇本、漫畫或影視；城邦媒體集團首席執行長何飛鵬表示，一部好的影視音產品來自好的原創內容，期待未來能帶動更多原創IP說故事的力量。

大塊文化董事長郝明義以韓國入口網站 Naver 旗下的 Naver Webtoon 將進軍紐約上市為例，期待未來跨域、跨產業的合作，能擴大產業能量，文策院也能擔任跨產業間的連結和轉譯。

聯合線上總經理官振萱興奮表示，希望旗下的「琅琅悅讀」、「讀創故事」等，在這個合作下，能更有力量的把閱讀、出版，與影視和有聲書等媒介做跨域應用；印刻文學副總經理江一鯉也說，希望印刻文學成立20多年來的故事，可以透過這個合作，有更多發展的可能。（編輯：李亨山）1130222