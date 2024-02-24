Tâigí FLOW生活節華山登場 聚焦語言世代傳承

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北24日電）響應聯合國2月21日世界母語日，文化部今天在華山文創園區舉辦「2024世界母語日-Tâigí FLOW生活節」，文化部長史哲表示，希望從戲劇到電視台，都能聚焦語言世代傳承，讓下一代接觸台語。

史哲今天開幕致詞表示，台灣最寶貴的正是多元與自由，希望讓孩子從小就接觸各種語言，「多元是台灣每一個人都可以有不一樣的語言，如果說多元，但我們卻只會說一種語言，這很奇怪。」史哲表示，從小孩開始可以說台語，這才是解決的重點。

史哲以自己過去的成長經歷，從小在美國長大，小學才回到台灣，「我小時候沒說台語，到了30歲才開始說台語。」史哲說他在高雄工作定居多年，已經磨到有辦法說台語，「現在回來台北，很多人已經以為我是高雄人。」

史哲表示，推動台語運動，民間是關鍵，「目前做法是以預算鼓勵兒童劇團用台語，電視台都有雙聲道、三聲道，全世界OTT可以用10幾種語言，我們要讓兒童節目本土增加，外國節目在台灣播放時，也要有好的台語配音。」

文化部Tâigí FLOW生活節以「台語流動．生活語言．自然呼吸」作為主軸，聚焦「親子共學」及「語言世代傳承」主題，希望透過生活日常，展現台灣母語流動不息的生命力。活動除了規劃台語主題創新書市，邀集獨立書店與出版社展出優質的台語文學作品，並舉辦講座，引領民眾探索台語的豐富內涵。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文化部表示，國家語言發展由各部會分工合作，其中文化部主責台灣台語、馬祖語、台灣手語的傳承與復振。今天的生活節也展現文化部執行國家語言整體發展方案、推動台語主流化的相關成果，包括公視台語台台語動畫配音及囡仔歌、表演藝術台語主流化、台語說故事爸媽及台語創作應用等。

文化部表示，後續也將規劃推出以馬祖語、台灣手語為主體的活動，尊重並讓各種國家語言都受到重視。（編輯：陳政偉）1130224