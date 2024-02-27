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傳統竹雕保存者陳春明辭世 文化部將頒贈旌揚狀

2024/2/27 21:27（2/27 21:36 更新）
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台中市傳統工藝「傳統竹雕」保存者陳春明27日辭世，享壽83歲，文化部將頒贈旌揚狀，表彰其長年從事傳統竹雕工藝教學，為台灣傳統工藝奠定深厚基礎。（文化部提供）中央社記者邱祖胤傳真 113年2月27日
台中市傳統工藝「傳統竹雕」保存者陳春明27日辭世，享壽83歲，文化部將頒贈旌揚狀，表彰其長年從事傳統竹雕工藝教學，為台灣傳統工藝奠定深厚基礎。（文化部提供）中央社記者邱祖胤傳真 113年2月27日
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（中央社記者邱祖胤台北27日電）台中市傳統工藝「傳統竹雕」保存者陳春明今天辭世，享壽83歲，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

根據文化部發布的新聞稿，文化部長史哲聞訊表達哀悼與不捨。史哲表示，「傳統竹雕」是台灣特有的無形文化資產，陳春明長年從事傳統竹雕工藝教學未曾間斷，致力於推廣傳統工藝美學，對於無形文化資產保存傳承懷抱熱情，為台灣傳統工藝奠定深厚基礎，精神令人敬佩。

新聞稿指出，陳春明生於1941年，自幼承襲父親陳正氣學習木雕技藝，而後研究運用竹材雕刻，以有限的竹材刻畫無限延伸，並融合故事性的創作。

陳春明投入竹雕創作近70年光景，作品具深刻的藝術性、特殊性和地方性，傳統與現代兼容並蓄，曾獲國家文藝獎，2013年經台中市政府登錄認定為「傳統竹雕」保存者。（編輯：管中維）1130227

#文化部長
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