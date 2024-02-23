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韓國作曲家新沙洞老虎逝世 曾打造多首K-POP名曲

2024/2/23 18:44
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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）曾為T-ara、4Minute、EXID、Apink等知名韓流團體打造無數大熱歌曲的韓國作曲家新沙洞老虎今天驚傳逝世，享年40歲。

韓聯社報導，首爾江南警察署證實這項死訊，但拒絕透露遺體被發現的時間及場所，僅表示目前未發現犯罪可能性。

據業界人士說法，新沙洞老虎是被朋友發現在工作室昏迷，緊急叫了救護車仍回天乏術。新沙洞老虎所屬經紀公司隨後證實此事，但表示仍在了解詳細情況。

1983年生的新沙洞老虎本名李浩楊，作詞、作曲能力廣受肯定，也是韓國知名音樂製作人，不只在韓國、也在台灣獲得大眾喜愛的韓國女團T-ara歌曲Bo Peep Bo Peep、Apink的NoNoNo、EXID的Up & Down等都出自他的手筆。

少年時期的新沙洞老虎懷抱歌手夢，約4年的時間到處參與甄選，最後在2004年進入地下嘻哈品牌，展開作曲生涯，接連為BEAST、4Minute、T-ara等韓流代表性偶像團體寫出多首膾炙人口歌曲，成為韓國樂壇頂尖音樂製作人之一，光每年版權費就達到上億韓元，並積極參演多種廣告、電視、廣播節目。

新沙洞老虎在2011年創立自己的經紀公司，隔年推出女團EXID，EXID之後雖轉簽其他公司，但Up & Down、Ah Yeah、DDD等多首人氣歌曲，仍由新沙洞老虎操刀。

不過，新沙洞老虎在2017年吐露經濟困難，他因事業債務、無法取回借給其他企業的資金等因素，向法院申請清算，最終接受以10年時間償還7成債務的方案。

他在此後仍投身音樂事業，旗下女團TRI.BE包含兩名台灣成員，20日剛發表以新沙洞老虎製作的新歌回歸，新沙洞老虎也在21日透過社群媒體分享TRI.BE新歌相關消息，但新歌活動因今天突發憾事宣布延期。（編輯：陳惠珍）1130223

#韓國
#K-pop
#EXID
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