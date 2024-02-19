大創百貨創辦人矢野博丈80歲逝世 「100日圓男」設立均一價商業模式

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影片來源：日本経営合理化協会

（中央社記者戴雅真東京19日專電）「產經新聞」報導，DAISO大創百貨的創辦人矢野博丈12日上午在廣島縣東廣島市因心臟衰竭逝世，享壽80歲。他開創100日圓均一價商業模式，因而有「100日圓的男人」之稱。

矢野博丈1943年出生於中國北京。二次世界大戰後，他與家人搬回廣島。畢業於中央大學後，他從事過鰤魚養殖、挨家挨戶推銷百科全書，以及紙類回收等各式工作，於1972年創辦從事流動販賣生意的矢野商店，之後推出100日圓均一價的販售模式。

大創產業在1977年法人化，矢野博丈擔任社長。從1991年在高松市開設第一家店開始，大創逐漸發展為連鎖企業，並成長為產業龍頭；2018年，矢野博丈的次男矢野靖二接棒擔任社長，他於隔年退休。矢野博丈有一套獨特的管理哲學，去年曾在「產經新聞」連載專欄。

矢野博丈在專欄中寫道，大創在創立之初，因為100日圓的定價被視為「便宜貨」，社會評價不高，也沒有大學畢業的新鮮人想要進入大創工作。他當時沒有想著要「擴大公司」或是「賺大錢」，只是單純「不想讓公司破產」，但也暗自懷抱「想要進軍海外」的心願。

大創2001年在台灣桃園市開設海外第一家分店。起因是出身台南、曾獲得直木賞的經濟評論家邱永漢到大創的廣島總公司拜訪時說，「在我的故鄉台灣，100元商店絕對會獲得人氣，你一定要嘗試」，讓矢野博丈動念。

矢野博丈曾表示，儘管當時大創在日本國內還處於穩固根基時期，他不太願意馬上進軍海外，但因邱永漢極力勸說，他決定成立一家合資公司在台灣展店，由邱永漢擔任台灣子公司「大創百貨」董事長。

邱永漢以投資股票和不動產聞名，有許多投資相關著作，在日本被稱為「賺錢之神」，相當受歡迎。矢野博丈還說，海外第一家店開業後雖然一度非常受歡迎，但幾年後開始走下坡。他曾到現場幫忙店面和倉庫搬運工作，但當他對辦公室的管理人員說，「讓我們一起來工作吧」，對方卻坐在電腦前說，「不，我們是坐辦公桌的人」。他們為了提高利潤，在電腦前拚命搜尋低成本的產品購入。

但矢野博丈認為不應該如此。他認為，真正該做的是尋找優質商品，以此贏得顧客的心，即使這麼做會減少利潤，然後應該一起把產品上架，並觀察顧客反應。如果進貨廉價但劣質的商品，顧客終究會認為「便宜無好貨」，最終不再上門；如果店裡只有熱愛計算成本、不願在現場工作的人，那麼百元商店就不會成功。

如他所料，店裡很快充斥著次級商品，帳面也出現赤字。之後邱永漢退出經營，由大創直接管理，並提供和日本同樣的商品，營業額開始上升。

矢野博丈曾指出，「成功的唯一方法就是失敗」，吸取這次教訓後，大創在海外的門市都堅持「低價但好品質」的經營方針，截至2023年2月底，已發展為在海外26個國家與地區共有2312家店鋪的百元商店龍頭。（編輯：張芷瑄）1130219