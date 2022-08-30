日本經營之神稻盛和夫90歲辭世 創立京瓷率領日航起死回生

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京瓷創辦人稻盛和夫8月24日因衰老辭世，享耆壽90歲。（圖取自維基共享資源；作者Science History Institute，CC BY-SA 3.0）

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本京瓷公司（KYOCERA）今天表示，有日本「經營之神」美譽的京瓷創辦人、名譽會長（董事長）稻盛和夫，8月24日因衰老辭世，享耆壽90歲。

日本讀賣新聞報導，稻盛和夫出身鹿兒島縣，以象徵二次大戰後的日本創業家為人周知，曾創立日本現今三大電信業者之一KDDI前身的第二電電，並為當年宣告破產的日本航空（JAL）重整盡心盡力。

日本放送協會（NHK）報導，稻盛和夫8月24日在京都市自家中因衰老辭世。

稻盛和夫1959年創立京都陶瓷公司，也就是現在的京瓷公司，以自行研發、工業產品導向的精細陶瓷技術擴展事業版圖，終其一生讓京瓷茁壯為全球規模企業。

稻盛和夫創造出獨特的「阿米巴經營」模式，將員工分為數人一組的小型單位，且各單位分別訂定事業計畫與目標，藉此提高每個部門獲利或員工幹勁。

他在1984年時因應日本通訊自由化潮流，創立與當時電電公社（現在的NTT）抗衡的第二電電（DDI），並在2000年與KDD等公司合併，成為目前日本三大電信業者之一的KDDI。

圖為稻盛和夫（右）1984年創立第二電電時召開記者會。（共同社）

稻盛和夫2010年在當時執政的民主黨政府請求下，接任宣告破產的日本航空會長，決心採取擺脫長期赤字並大幅裁減人力等對策。

他讓日本航空每位員工都徹底抱持獲利意識實現日航重整，在破產起算僅2年8個月後，罕見快速地讓日航股票重返東京證交所上市，展現其經營手腕。

外界把稻盛和夫跟另一位日本企業家、松下電器創辦人松下幸之助相提並論，同稱為「經營之神」，學習稻盛和夫的人生與經營哲學的學習團體「盛和塾」，有來自全球各地約1萬5000人參加。

不過，盛和塾的活動隨著稻盛和夫年歲增長，已在2019年劃下句點。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110830