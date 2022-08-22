日本第一位女攝影記者笹本恒子逝世 享壽107歲

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日本媒體報導，被公認為日本第一位女性攝影記者的笹本恒子逝世，享壽107歲。（共同社）

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本媒體報導，被公認為日本第一位女性攝影記者的笹本恒子逝世，享壽107歲。她的長壽秘訣是每晚喝上一杯紅酒。

路透社報導，笹本恒子在8月15日因年事過高逝世，距離她的108歲生日僅有兩週。

笹本恒子在第一次世界大戰爆發當年出生於東京，原本立志要當一名畫家，但遭父親否決。她之後因為和朋友觀看一部黑白電影受到啟發，開始從事攝影工作，在1940年加入日本攝影師協會。

笹本的拍攝主題橫跨知名人物到市井小卒。她曾拍攝二戰後監管日本的美國五星上將麥克阿瑟（Douglas MacArthur），煤礦工人的妻子也能成為她拍攝對象。

她在滿107歲後接受Art and Design Inspiration網站訪問時說，每天晚上一杯紅酒、一片巧克力，是她長壽秘訣之一。

她當時說：「人不應該懶惰。重要的是對生活抱持正面態度，永不放棄。必須鞭策自己，保持警覺，這樣才能持續邁進。」（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1110822

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