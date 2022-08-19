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前立委張慶惠胰臟癌逝 享壽80歲

2022/8/19 17:16
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（中央社記者葉臻桃園19日電）前立法委員張慶惠今天因胰臟癌在睡夢中離世，享壽80歲；張慶惠女兒魏筠表示，母親是婦權先驅，一點也不輸爸爸、台灣人民自救運動宣言發表者魏廷朝，希望外界不要忘了媽媽。

魏筠下午告訴中央社記者，張慶惠原本身體不錯，直到體重因不明原因持續下降，5月到醫院檢查時已是胰臟癌末期，這2個月頻繁往返醫院和家裡，2天前陷入昏迷，今天中午就接獲通知，媽媽在睡夢中離開人世。

魏筠在社群網站臉書（Facebook）發文表示，張慶惠是婦權先驅，1997年在桃園縣創婦幼安全中心，後來還有性侵害防治中心，是全國第一個專為受暴者創立機構，並當主任，後來演變成家暴中心，現已成為全國都有的常態組織。

她說，張慶惠不論做婦女組織或上街頭爭權益，一點也不輸爸爸，但很低調、很少宣揚自己的功勞；媽媽做事實際、不善應酬，只做自己喜歡做的事，也許這就是媽媽易被淡忘的原因，但她希望大家不要忘了媽媽。（編輯：李明宗）1110819

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