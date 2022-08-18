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作家張北海86歲過世 寫透消逝的北京與紐約風華

2022/8/18 21:55（8/18 22:24 更新）
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作家張北海17日在家中過世，享壽86歲。（圖取自世紀文景微博weibo.com）
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（中央社記者邱祖胤台北18日電）被譽為寫透消逝的北京與紐約風華的作家張北海，紐約時間17日凌晨在家中過世，享壽86歲，新經典文化總編輯葉美瑤今天於臉書證實此消息。

葉美瑤在臉書表示，這項消息由張北海的姪女張艾嘉轉告親友，說他平靜離去，沒有痛苦。

張北海的長篇小說「俠隱」2018年由新經典文化出版，後來由導演姜文改拍為「邪不壓正」，描述習武青年因目睹師兄勾結日本特務犯下滅門血案，逃過一劫的他留美習醫，直到抗戰前一年才返國了結這項恩怨。

根據新經典文化的訊息，張北海本名張文藝，祖籍山西五台，1936年生於北京，父親張子奇曾經在山西響應辛亥革命，後留學日本，跟馮玉祥的西北軍有深厚淵源。1949年張北海隨家人移居台灣，師從葉嘉瑩學習中文，就讀於台灣師範大學，1962年到洛杉磯深造，攻讀南加大比較文學碩士。1972年考入聯合國，遷往紐約，定居至今。

上個世紀70年代起，張北海考入聯合國並任職，一邊為許多重要報刊寫紐約寫美國，文字幾乎是當年初抵達紐約的各地華人最重要的文化指南。

藝術家陳丹青曾說他是看張北海的文字才懂了紐約，作家詹宏志則說：「對於我這樣一個長期讀者來說，張北海就是紐約。」作家阿城說得更簡單有力，他說自己是「張迷」。

張北海作品包括散文集「下百老匯上」、「美國：八個故事」、「人在紐約」、「美國郵簡」、「美國美國」。2000年長篇武俠小說「俠隱」，震驚文壇，張北海在北京拆胡同建環道最激烈的時代，以這本書向「消逝的老北京」致敬。（編輯：張芷瑄）1110818

俠隱
俠隱
  • 作者｜張北海
  • 出版社｜新經典文化
  • 出版日期｜2018/05/16
影片來源：英皇電影 Emperor Motion Pictures - Official
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