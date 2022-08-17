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艾成墜樓亡享年40歲 2天前發文嘆愛是最難功課
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艾成蘆洲捷運站共構大樓墜落身亡 享年40歲

2022/8/17 11:29（8/17 12:44 更新）
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藝人艾成17日上午自捷運蘆洲站共構大樓墜落在3號出口旁，當場死亡。（圖取自facebook.com/eisonworld）
藝人艾成17日上午自捷運蘆洲站共構大樓墜落在3號出口旁，當場死亡。（圖取自facebook.com/eisonworld）
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（中央社記者高華謙新北17日電）新北市政府警察局蘆洲分局今天表示，藝人艾成

艾成小檔案

  • 生日：1982年5月13日
  • 本名：蔡艾成
  • 國籍：馬來西亞
  • 配偶：王瞳
  • 經歷：
    超級偶像第2季冠軍
    戲劇-風水世家、新兵日記、父與子、我和我的兄弟·恩
    唱片-《艾成的異想世界/萬人迷》、《首張個人專輯 Mr.l》、《愛．Rock．永遠》
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上午約10時自捷運蘆洲站共構大樓墜落在3號出口旁，當場死亡，未送醫，享年40歲。警方已趕抵釐清案情。

艾成本名蔡艾成，1982年5月13日於馬來西亞出生，曾在「超級偶像」第2屆奪下冠軍，出演過「風水世家」、「新兵日記」、「父與子」、「我和我的兄弟·恩」等戲劇，和藝人王瞳於2020年結婚。（編輯：唐聲揚）1110817

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

艾成（右）和王瞳（左）於2020年結婚。（圖取自facebook.com/eisonworld）
艾成（右）和王瞳（左）於2020年結婚。（圖取自facebook.com/eisonworld）
警方證實，藝人艾成上午10時許自捷運蘆洲站共構大樓墜樓，落在3號出口旁全家便利商店旁（藍布覆蓋處）。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年8月17日
警方證實，藝人艾成上午10時許自捷運蘆洲站共構大樓墜樓，落在3號出口旁全家便利商店旁（藍布覆蓋處）。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年8月17日
新北市政府警察局蘆洲分局17日表示，藝人艾成上午自捷運蘆洲站共構大樓墜落在3號出口旁，當場死亡。警方已在現場拉起封鎖線，將進一步釐清案情。中央社記者吳家昇攝 111年8月17日
新北市政府警察局蘆洲分局17日表示，藝人艾成上午自捷運蘆洲站共構大樓墜落在3號出口旁，當場死亡。警方已在現場拉起封鎖線，將進一步釐清案情。中央社記者吳家昇攝 111年8月17日
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