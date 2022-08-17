艾成蘆洲捷運站共構大樓墜落身亡 享年40歲

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藝人艾成17日上午自捷運蘆洲站共構大樓墜落在3號出口旁，當場死亡。（圖取自facebook.com/eisonworld）

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（中央社記者高華謙新北17日電）新北市政府警察局蘆洲分局今天表示，藝人 艾成 艾成小檔案 生日：1982年5月13日

本名：蔡艾成

國籍：馬來西亞

配偶：王瞳

經歷：

超級偶像第2季冠軍

戲劇-風水世家、新兵日記、父與子、我和我的兄弟·恩

唱片-《艾成的異想世界/萬人迷》、《首張個人專輯 Mr.l》、《愛．Rock．永遠》 看更多 關閉 上午約10時自捷運蘆洲站共構大樓墜落在3號出口旁，當場死亡，未送醫，享年40歲。警方已趕抵釐清案情。

艾成本名蔡艾成，1982年5月13日於馬來西亞出生，曾在「超級偶像」第2屆奪下冠軍，出演過「風水世家」、「新兵日記」、「父與子」、「我和我的兄弟·恩」等戲劇，和藝人王瞳於2020年結婚。（編輯：唐聲揚）1110817

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

艾成（右）和王瞳（左）於2020年結婚。（圖取自facebook.com/eisonworld）

警方證實，藝人艾成上午10時許自捷運蘆洲站共構大樓墜樓，落在3號出口旁全家便利商店旁（藍布覆蓋處）。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年8月17日