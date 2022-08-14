印度股神金君瓦拉62歲辭世 總理莫迪悼念讚貢獻卓越

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（中央社孟買14日綜合外電報導）素有「印度巴菲特」之稱的印度股票投資名人金君瓦拉今天清晨辭世，享壽62歲。印度總理莫迪也在推特發文表達哀悼之意。

金君瓦拉（Rakesh Jhunjhunwala）是位專業會計師，出身印度沙漠省分拉吉斯坦（Rajasthan），大學時就投入股市，股本僅5000盧比（約新台幣1881元），之後他進入股票交易公司RARE Enterprises擔任管理職，如今身價估計達60億美元（約新台幣1797億元）。

金君瓦拉身後留下妻子和三名子女，家屬告訴路透社：「他與世長辭時，家人和親信隨侍在側。」他過世原因目前還不得而知。

金君瓦拉日前才出席旗下廉價航空公司Akasa Air公開亮相的活動，和金君瓦拉交手超過30年的孟買銀行家和商賈大亨表示，金君瓦拉以本身絕佳的溝通技巧協助小型投資人瞭解股市。他對於經濟和企業的洞見，讓他成為電視名人。

主要政治人物和商業領袖也在社群媒體上哀悼金君瓦拉的過世。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在推特發文哀悼：「金君瓦拉不屈不撓，充滿活力、機智和洞見，留給金融界不可磨滅的貢獻。他的辭世令人難過。謹對其家人和仰慕者表達哀悼之意。」

科塔克馬辛德拉銀行（Kotak Mahindra）執行長，同時也是金君瓦拉就學時期的友人科塔克（Uday Kotak）表示，金君瓦拉之前認為印度的股票遭到低估，「他是對的」。

科塔克在推文哀悼說：「你對金融市場的瞭解異常敏銳。我們經常談天，在COVID疫情期間更是如此。我會想念你。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110814