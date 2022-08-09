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印度總理莫迪資產近844萬 名下無不動產

2022/8/9 21:34
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（中央社記者林行健新德里9日專電）印度總理莫迪（Narendra Modi）的資產截至今年3月底約2238萬盧比（約新台幣844萬元），全是流動資產，因他已將名下唯一不動產捐出。

根據總理辦公室公布的資產申報資料，截至今年3月31日，莫迪的流動資產價值為2238萬2504盧比，較去年3月31日時的1976萬8885盧比，多出261萬3619盧比。

莫迪的資產包含銀行定期存款、活期存款、儲蓄債券、人壽保險、珠寶以及現金。

另方面，莫迪在古茶拉底省（Gujarat）的家鄉原本和另3人共有一片2002年購得約397坪土地，但他已將自己持有的25%所有權捐出，市價約1100萬盧比，因而他不再持有任何不動產。

莫迪於1950年出生於古茶拉底省一座小鎮，家裏經營雜貨店，1987年加入印度人民黨（BJP），2002年首次參加選舉即告捷，當選古茶拉底省省議員，2014年成為印度總理，2019年獲選連任。

總理辦公室也公布另10名內閣部長的資產，其中最富有的是民航部長辛迪亞（Jyotiraditya Scindia），資產3億5630萬盧比、負債580萬盧比。（編輯：陳惠珍）1110809

莫迪
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