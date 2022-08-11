台印度學生神祕視訊 印度生根據半導體猜出台灣

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（中央社記者林行健新德里11日專電）南投縣埔里宏仁國中與印度南部安德拉省（Andhra Pradesh）的中學生，昨天進行視訊交流，增加對彼此國家的認識。活動以「神祕視訊」方式炒熱氣氛，直到台灣學生以半導體為線索時，印度學生終於猜出交流的對象來自台灣。

中華民國駐印度代表處教育組組長陳立穎今天向中央社表示，進行視訊交流的學生分別來自宏仁國中學生和印度安德拉省阿馬拉瓦蒂市（Amaravati）的德里公校（Delhi Public School）。

陳立穎說，這是兩校學生第一次接觸，設計上運用時下流行的「神祕視訊」（Mystery Skype）的交流方式來做開端，炒熱氣氛，兩邊學生用英文提供各種線索及回答Yes或No，猜猜對方來自哪裏。

台灣學生很快猜出對方是來自印度，台灣學生提供了四周環海、鄰近中國、曾有全球最高建築物等線索，被印度學生猜測是來自日本或韓國，直到第4個線索指出半導體製造舉世聞名，印度學生終於猜到台灣。

活動後，宏仁國中的蔡博安同學說，印度學生很熱情地介紹當地傳統服飾，宏仁國中這邊也介紹了台灣的地理位置以及特色，「我第一次有這樣的經驗，希望以後可以多多跟外國人視訊，增加自己的英文口語表達能力。」

盧芸芳同學則以中、英文寫下：「今天很開心，因為我了解他們的文化和特色，這讓我感到很神奇。雖然這場視訊沒有很久，但我真的高興，感謝老師給我這個機會互相交流！如果下次有機會的話，我希望能夠再交流。」

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德里公校是印度優質中小學系統學校之一，幾乎各省均有設立。在駐印度教育組的媒合下，目前也已加入台灣教育部推動國際教育2.0的平台。

陳立穎表示，印度文化多元豐富，除印度教學校以外，也有藏傳佛教學校，喜馬拉雅山裡的森林學校，伊斯蘭文化的穆斯林學校，也有東北印度接近緬甸與華人的學校，歡迎台灣中小學選擇希望交流的對象，透過教育組協助媒合，共同增進台灣學生的英語能力及國際觀。（編輯：黃自強）1110811