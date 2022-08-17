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大魔域、空軍一號德國名導 胰臟癌逝享壽81歲

2022/8/17 10:31（8/17 11:03 更新）
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德國導演沃夫岡彼得森因胰臟癌過世，享壽81歲。（圖取自美國電影藝術與科學學院網頁aframe.oscars.org）
德國導演沃夫岡彼得森因胰臟癌過世，享壽81歲。（圖取自美國電影藝術與科學學院網頁aframe.oscars.org）
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（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）一名發言人今天說，執導「從海底出擊」、「危機總動員」、「空軍一號」等電影而享譽國際的德國導演沃夫岡彼得森（Wolfgang Petersen）因胰臟癌過世，享壽81歲。

法新社報導，沃夫岡彼得森在長達50年的電影生涯中，曾與克林伊斯威特（Clint Eastwood）、哈里遜福特（Harrison Ford）、達斯汀霍夫曼（Dustin Hoffman）、喬治克隆尼（George Clooney）、布萊德彼特（Brad Pitt）等好萊塢一線明星合作。

沃夫岡彼得森12日在洛杉磯布倫特伍德（Brentwood）自宅中，於結褵50年的髮妻懷中安詳離世。

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他1941年出生於德國恩登（Emden），成名作是改編自同名小說的二戰潛艇電影「從海底出擊」（Das Boot），故事描述大西洋海戰（Battle of the Atlantic）。

這部片讓沃夫岡彼得森獲得1983年奧斯卡獎（Oscars Academy Awards）兩項提名，包括最佳導演獎。隔年，他執導的首部英語發音電影「大魔域」（The Never Ending Story）上映。

沃夫岡彼得森在90年代將事業重心轉向好萊塢動作片和災難片，執導了克林伊斯威特、約翰馬可維奇（John Malkovich）主演的暗殺驚悚電影「火線大行動」（In The Line Of Fire），以及達斯汀霍夫曼主演、以流行病為主題的「危機總動員」（Outbreak）。

女演員葛倫克蘿絲（Glenn Close）曾與哈里遜福特一起在「空軍一號」（Air Force One）演出，她在致法新社的聲明中表示，拍攝沃夫岡彼得森執導的戲「至今仍是特別的回憶」。

葛倫克蘿絲在聲明中寫道：「儘管劇情十分緊張刺激，但我記得片場充滿笑聲，尤其是在戰情室圍著大會議桌所拍攝的那幾場戲。」

她補充道：「在我的印象中，他是個盡情享受生活的人，做著自己最想做的事。」

在2000年代，沃夫岡彼得森執導了喬治克隆尼主演的「天搖地動」（The Perfect Storm） 和布萊德彼特主演的「特洛伊：木馬屠城 」（Troy）。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110817

影片來源：Netflix Film
影片來源：Netflix
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