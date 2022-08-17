大魔域、空軍一號德國名導 胰臟癌逝享壽81歲

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（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）一名發言人今天說，執導「從海底出擊」、「危機總動員」、「空軍一號」等電影而享譽國際的德國導演沃夫岡彼得森（Wolfgang Petersen）因胰臟癌過世，享壽81歲。

法新社報導，沃夫岡彼得森在長達50年的電影生涯中，曾與克林伊斯威特（Clint Eastwood）、哈里遜福特（Harrison Ford）、達斯汀霍夫曼（Dustin Hoffman）、喬治克隆尼（George Clooney）、布萊德彼特（Brad Pitt）等好萊塢一線明星合作。

沃夫岡彼得森12日在洛杉磯布倫特伍德（Brentwood）自宅中，於結褵50年的髮妻懷中安詳離世。

他1941年出生於德國恩登（Emden），成名作是改編自同名小說的二戰潛艇電影「從海底出擊」（Das Boot），故事描述大西洋海戰（Battle of the Atlantic）。

這部片讓沃夫岡彼得森獲得1983年奧斯卡獎（Oscars Academy Awards）兩項提名，包括最佳導演獎。隔年，他執導的首部英語發音電影「大魔域」（The Never Ending Story）上映。

沃夫岡彼得森在90年代將事業重心轉向好萊塢動作片和災難片，執導了克林伊斯威特、約翰馬可維奇（John Malkovich）主演的暗殺驚悚電影「火線大行動」（In The Line Of Fire），以及達斯汀霍夫曼主演、以流行病為主題的「危機總動員」（Outbreak）。

女演員葛倫克蘿絲（Glenn Close）曾與哈里遜福特一起在「空軍一號」（Air Force One）演出，她在致法新社的聲明中表示，拍攝沃夫岡彼得森執導的戲「至今仍是特別的回憶」。

葛倫克蘿絲在聲明中寫道：「儘管劇情十分緊張刺激，但我記得片場充滿笑聲，尤其是在戰情室圍著大會議桌所拍攝的那幾場戲。」

她補充道：「在我的印象中，他是個盡情享受生活的人，做著自己最想做的事。」

在2000年代，沃夫岡彼得森執導了喬治克隆尼主演的「天搖地動」（The Perfect Storm） 和布萊德彼特主演的「特洛伊：木馬屠城 」（Troy）。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110817

影片來源：Netflix Film