香港導演元奎逝世 成龍發緬懷文洩死訊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港13日電）香港導演、武術指導、「七小福」成員之一的元奎傳出死訊，與元奎同屬師兄弟的著名藝人成龍今天在微博公開了元奎逝世的訊息。

成龍在微博留言表示，「『元班人馬』是我們為慶祝元家班成立65週年定的主題。我們這群人，從6、7歲的時候就進入了于占元師父的香港中國戲劇學院…後來我們陸續進入電影行業，師兄弟師姐妹互相幫襯（忙），慢慢闖出屬於自己的一片天地，出自元家班的七小福也越來越被觀眾喜愛，很多人都成為電影圈很棒的動作指導、主演、導演，擁有了各自的代表作品」。

留言表示：「這次聚會，我們一起緬懷已經離開的師父、師母、于素秋師姐、元麟、元音、元茹、元奎、元蓉等兄弟姐妹，也彼此囑咐一定要珍惜身體，迎接下一次的相聚」。

香港電影工作者總會發言人田啟文也向媒體證實元奎的死訊，並指元奎約於兩年前因COVID-19病毒離世，基於家人意願，當時沒有公開死訊。

元奎是香港藝壇「七小福」之一，他曾為導演、著名武術指導，生前也曾參演周星馳主演的「新精武門1991」，其演出令人印象深刻。

上世紀60年代，京劇名武生于占元在香港開辦京劇戲班中國戲劇研究學院，其後選了元龍（洪金寶）、元樓（成龍）、元彪、元奎、元華、元武及元泰7人擔任「七小福」的主角，因為演出成功而繼續使用此名來組成戲班。

元奎已很久沒有在香港公開露面，有報導指他早已移居加拿大。（編輯：廖文綺）1130813

▲元奎（右）1998年7月以特技導演身分出席電影「致命武器4」記者會。