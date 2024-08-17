港導元奎逝世 陳柏霖感念曾受過武術指導

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（中央社記者王心妤台北17日電）國片「鬼才之道」演員陳柏霖、王淨等人今天在圓山市集跟民眾互動，陳柏霖曾跟近日傳出已過世的港導元奎合作，他表示至今仍覺得很震驚，雖10餘年未見，仍感謝對方在武術上的指導。

「鬼才之道」今天在台北市花博公園舉辦活動，陳柏霖、王淨、百白與瘦瘦今天與歌迷互動，現場邀請畫了鬼妝的民眾上台玩遊戲，讓王淨搬出電影哏笑說：「感覺可以角逐今年的金鬼獎了。」他們也跟民眾玩起「鬼才拳」，因應規定要做出又大又明顯的手勢，4名演員都毫無包袱，尤其王淨背負團隊「遊戲王」頭銜，用盡全力壓制對手氣勢，逗樂現場民眾。

陳柏霖曾演出元奎執導的「千機變2」，他今天受訪表示，當時是第一次接觸武打戲，「那算是我第一次練功、練舞還有蹲馬步，現在想起來還是很謝謝他當初的指導。」陳柏霖表示，看到元奎離世的消息感到很震驚，最後一次見面已經是10餘年前。

香港電影工作者總會發言人田啟文日前向媒體證實元奎的死訊，並指元奎約於兩年前因COVID-19病毒離世，基於家人意願，當時沒有公開死訊。

「鬼才之道」持續熱映中。（編輯：李亨山）1130817