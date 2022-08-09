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「火爆浪子」女星奧莉薇亞紐頓強過世 享壽73歲[影]

2022/8/9 07:26（8/9 08:02 更新）
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奧莉薇亞紐頓強8日過世，享壽73歲。（圖取自instagram.com/therealonj）
奧莉薇亞紐頓強8日過世，享壽73歲。（圖取自instagram.com/therealonj）
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（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）經典歌舞片「火爆浪子」（Grease）女星奧莉薇亞紐頓強（Olivia Newton-John）今天在她美國南加州家中過世，享壽73歲。

路透社報導，英國出生、澳洲長大的奧莉薇亞紐頓強過世的訊息是由她社群媒體Instagram帳戶對外宣布，貼文說她在「親朋好友圍繞下」於自家「安詳離世」。

奧莉薇亞紐頓強這位4度獲得葛萊美獎肯定的藝人，1970和1980年代是金曲排行常勝軍，唱紅多首膾炙人口的金曲，包括I Honestly Love You以及Physical等 。

奧莉薇亞紐頓強2017年透露乳癌復發，且已轉移並擴散至下背部。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1110809

影片來源：OliviaNewtonJohnVEVO
影片來源：Olivia Newton-John - Topic
影片來源：OliviaNewtonJohnVEVO
影片來源：Olivia Newton-John
影片來源：YouTube Movies
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