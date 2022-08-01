星艦通訊官殞落 美非裔女星尼柯斯辭世享壽89歲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國非裔女演員妮雪兒．尼柯斯逝世，享壽89歲。她在1960年代熱門科幻電視影集「星艦迷航記」飾演備受尊重的通訊官烏胡拉（Nyota Uhura），當時在電視圈是罕見的突破。

法新社報導，她的兒子強生（Kyle Johnson）在uhura.com官方網站宣布母親的死訊，「昨晚，我的母親妮雪兒．尼柯斯（Nichelle Nichols）因自然原因與世長辭，但她的光芒，將如同現在首度為人所見的古老星系般，永垂不朽」。

一名家族發言人說，尼柯斯是在新墨西哥州銀城（Silver City）去世，她與兒子一直住在這座城鎮。

尼柯斯撒手人寰的消息傳出後，各界紛紛表示哀悼，包括一大群死忠的「星艦迷」。

在「星艦迷航記」（Star Trek）飾演星艦「企業號」舵手蘇魯（Sulu）的亞裔演員喬治‧武井（George Takei）讚揚她的成就「至高無上且具開創性」，而喬治亞州著名政治人物艾布蘭（Stacey Abrams）則稱讚她是「出類拔萃的人物、戰士和偉大的演員」。

尼柯斯與飾演寇克艦長（James T. Kirk）的威廉沙特納（William Shatner）1968年在螢幕上接吻，現今看來沒什麼了不起的一幕，在當年卻是驚天動地，因為這歷史性的一吻是美國電視史上首次播出跨種族（白人與非白人）的親吻戲。

美國知名民權鬥士金恩博士（Martin Luther King, Jr.）曾大讚尼柯斯，在黑人演員多以僕人或罪犯身分出現時，她憑藉精湛演技打破局面。

曾受過芭蕾舞和音樂劇訓練的尼柯斯曾告訴「星艦迷航記」製片人羅登貝瑞（Gene Roddenberry），她想退出劇組回去發展自己的劇場事業。

根據「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter），她在一次偶然機會中向金恩博士提起這件事時，「他臉上的笑容都消失了，他說，『妳不能那樣做。妳不明白嗎？這是第一次，我們被人看見我們應該被看見的樣子。這不是黑人演員一貫扮演的角色，而是一個平等的角色』」。

她決定留下來。

尼柯斯雖以飾演星艦通訊官聞名，她的職業生涯卻是多采多姿，不僅曾在歌劇「乞丐與蕩婦」（Porgy and Bess）與小山米．戴維斯（Sammy Davis Jr.）共舞，也曾在美國國家廣播公司（NBC）科幻電視劇「英雄」（Heroes）現身，還錄製了一張專輯。

後來，尼柯斯長期為美國國家航空暨太空總署（NASA）效力，鼓勵才華洋溢的非裔美國人及各種族女性投身太空探險領域。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110801