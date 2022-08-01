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NBA綠衫軍傳奇球星羅素辭世享壽88歲 生涯奪11冠

2022/8/1 03:24
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（中央社波士頓31日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克退役傳奇球星羅素（Bill Russell）在今天逝世，享壽88歲。羅素效力綠衫軍的13個球季期間，幫助球隊拿下11座總冠軍，他也是NBA首位非裔總教練。

根據羅素的推特（Twitter）帳號所發布聲明，羅素在妻子珍妮羅素（Jeannine Russell）的陪伴下安詳離世，但聲明沒有提及死因。

羅素於1956年到1969年的13年NBA職業生涯，每場平均貢獻15.1分、22.5籃板，並為塞爾蒂克贏得11座總冠軍，其中在1959年至1966年，更是締造了8連霸的驚人紀錄。

羅素曾5度榮獲NBA最有價值球員且12度獲選進入明星賽，更於1980年被美國職業籃球作家協會（Professional Basketball Writers Association of America）評選為NBA史上最偉大球員。（譯者：陳彥鈞）1110801

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