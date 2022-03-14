NBA賈奈特球衣退役 昔日塞爾蒂克3巨頭合體

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天為賈奈特辦5號球衣退役儀式，昔日3巨頭成員艾倫、皮爾斯現身，3人當場相擁，除了破除不和傳言，也勾起球迷心中3巨頭為綠衫軍奪冠回憶。

45歲的大前鋒賈奈特（Kevin Garnett）過去曾15度入選全明星賽，曾在2008年為塞爾蒂克拿下冠軍，共效力綠衫軍6個賽季，並在2021年入選名人堂。

塞爾蒂克今天主場出戰達拉斯獨行俠，賽後在TD花園球場（TD Garden）為賈奈特舉行5號球衣退役儀式，賈奈特看著掛有自己背號球衣旗幟緩緩升起至球館上方，當場激動落淚，他說：「如果那時候球隊都保持健康，就能多拿幾枚冠軍戒。」

昔日綠衫軍3巨頭賈奈特、艾倫（Ray Allen）、皮爾斯（Paul Pierce）組成GAP連線，都是2008年冠軍班底，不過艾倫後來在成為自由球員後，2012年改披邁阿密熱火戰袍，而艾倫的離開，也讓3巨頭之間傳出嫌隙。

在今天球衣退役儀式中，艾倫、皮爾斯受邀出席觀禮，賈奈特對著艾倫說，「很高興在這裡見到你，下一個（球衣退役）就是你了」，3人隨後更在場中央相擁，先前不合的傳言也隨之煙消雲散。

塞爾蒂克今天與獨行俠交手，塞爾蒂克前3節結束仍落後3分，但決勝節一度反超，最多領先5分。

獨行俠靠著唐西奇（Luka Doncic）在倒數1分21秒追平分三分球扳平，隊友丁威迪（Spencer Dinwiddie）隨後又在比賽前11.6秒在外線開火，塞爾蒂克最終以92比95輸球，美中不足的是，未能以勝利迎接賽後的球衣退役儀式。（編輯：方沛清）1110314