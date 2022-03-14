更多編輯台推薦新聞：
圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權
政治

圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權

阿根廷夫婦結束老爺車環球旅行 22年訪百國沿途生4子
國際

阿根廷夫婦結束老爺車環球旅行 22年訪百國沿途生4子

台中一中音樂報告風波 專家：南北管不等於牽亡樂
生活

台中一中音樂報告風波 專家：南北管不等於牽亡樂

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／新增2本土73境外 無死亡個案
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA2/300

NBA賈奈特球衣退役 昔日塞爾蒂克3巨頭合體

2022/3/14 13:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北14日電）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天為賈奈特辦5號球衣退役儀式，昔日3巨頭成員艾倫、皮爾斯現身，3人當場相擁，除了破除不和傳言，也勾起球迷心中3巨頭為綠衫軍奪冠回憶。

45歲的大前鋒賈奈特（Kevin Garnett）過去曾15度入選全明星賽，曾在2008年為塞爾蒂克拿下冠軍，共效力綠衫軍6個賽季，並在2021年入選名人堂。

塞爾蒂克今天主場出戰達拉斯獨行俠，賽後在TD花園球場（TD Garden）為賈奈特舉行5號球衣退役儀式，賈奈特看著掛有自己背號球衣旗幟緩緩升起至球館上方，當場激動落淚，他說：「如果那時候球隊都保持健康，就能多拿幾枚冠軍戒。」

昔日綠衫軍3巨頭賈奈特、艾倫（Ray Allen）、皮爾斯（Paul Pierce）組成GAP連線，都是2008年冠軍班底，不過艾倫後來在成為自由球員後，2012年改披邁阿密熱火戰袍，而艾倫的離開，也讓3巨頭之間傳出嫌隙。

在今天球衣退役儀式中，艾倫、皮爾斯受邀出席觀禮，賈奈特對著艾倫說，「很高興在這裡見到你，下一個（球衣退役）就是你了」，3人隨後更在場中央相擁，先前不合的傳言也隨之煙消雲散。

塞爾蒂克今天與獨行俠交手，塞爾蒂克前3節結束仍落後3分，但決勝節一度反超，最多領先5分。

獨行俠靠著唐西奇（Luka Doncic）在倒數1分21秒追平分三分球扳平，隊友丁威迪（Spencer Dinwiddie）隨後又在比賽前11.6秒在外線開火，塞爾蒂克最終以92比95輸球，美中不足的是，未能以勝利迎接賽後的球衣退役儀式。（編輯：方沛清）1110314

延伸閱讀
NBA塔特姆飆54分 塞爾蒂克力退籃網[影]塞爾蒂克李察遜23分 率隊擊敗黃蜂笑納3連勝NBA施洛德砍38分 綠衫軍延長賽擊退公鹿[影]
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀