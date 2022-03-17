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獨行俠、馬刺靠致勝球險勝 建功都非球隊一哥[影]

2022/3/17 13:13（3/17 13:33 更新）
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NBA馬刺替補後衛華克四世（中）在比賽結束前1.8秒飆進三分球，成為贏球頭號功臣。（圖取自twitter.com/spurs）
NBA馬刺替補後衛華克四世（中）在比賽結束前1.8秒飆進三分球，成為贏球頭號功臣。（圖取自twitter.com/spurs）
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（中央社記者龍柏安台北17日電）美國職業籃球聯盟（NBA）今天上演兩場終極逆轉秀，達拉斯獨行俠隊與聖安東尼奧馬刺隊都在比賽結束前最後關鍵時刻，靠致勝逆轉三分球險勝，且建功者都不是球隊一哥。

獨行俠（Dallas Mavericks）明星後衛唐西奇（Luka Doncic）繳出全場最高37分、9籃板與9助攻準「大三元」成績，但球隊在比賽結束前10秒還落後對手1分，致勝一擊是後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）飆進超前逆轉三分，率隊113比111險勝布魯克林籃網隊（Brooklyn Nets）。

比賽過程高潮迭起，比賽結束前22.7秒，先由唐西奇投進超前兩分，隨後籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）面對包夾，依舊飆進高難度三分球，要回領先。

暫停後籃網堵死唐西奇，不給他有出手機會，他只好順勢傳球給在右側等待的丁威迪，而丁威迪沒辜負期待，留住勝利。

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此外，馬刺（San Antonio Spurs）後衛莫瑞（Dejounte Murray）攻下全隊最高26分，送出12次助攻，球隊以122比120險勝奧克拉荷馬雷霆隊（Oklahoma City Thunder），但贏球頭號功臣不是他，而是在比賽結束前1.8秒飆進三分球的替補後衛華克四世（Lonnie Walker IV）。

替補出賽的華克四世攻下20分，讀秒階段飆進的致勝三分球幫馬刺終止2連敗，還拯救一場原本應穩操勝算的勝利（馬刺在第3節最多曾保有16分領先優勢）。（編輯：李明宗）1110317

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