NBA湯斯飆60分寫紀錄 灰狼擊敗馬刺[影]

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）美國職籃NBA明尼蘇達灰狼隊中鋒湯斯今天第3節火力全開，狂轟32分，全場攻下60分，締造隊史和本季聯盟單場得分新高紀錄，率隊在客場以149比139擊敗聖安東尼奧馬刺。

灰狼今天出戰馬刺，上半場結束以75比73領先，而第3節宛如成為湯斯（Karl-Anthony Towns）個人秀，球隊單節46分中，湯斯就包辦32分，三分球6投5中，幫助灰狼前3節結束將比分拉開至121比106，根據ESPN Stats & Info統計，湯斯成為過去25個賽季以來，單節得分第4多的球員。

灰狼在湯斯單場60分、17籃板、3助攻帶領下，以10分差帶走比賽勝利，而湯斯此役也締造多項紀錄，不但得分締造隊史新頁，還成為本季聯盟首名單場得分達60分的球員，以及繼2000年歐尼爾（Shaquille O'Neal）後，首名拿60分的中鋒。

相對於灰狼收下2連勝，而馬刺教頭帕波維奇（Gregg Popovich）在進帳執教生涯第1336勝、成為史上最多勝教練以來，馬刺隊已連2場比賽失利。

「我在賽前告訴教練，我們需要這場勝利，我會盡其所能去做。」湯斯表示：「無論是要打44或48分鐘，我會盡力完成，這就是我面對這場比賽的心態，我必須展現主宰力，並做到最好。」

湯斯前3節個人已斬獲56分，他透露，當他詢問教練范奇（Chris Finch）希望他能做什麼時，教練告訴他，「去拿60分」。

「湯斯打得實在太棒了。」帕波維奇也大方讚賞對手的表現，他坦言，球隊難以阻擋湯斯，「他真的很努力，表現很出色」。（編輯：張芷瑄）1110315