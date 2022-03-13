湯普森砍復出後新高38分 勇士斬公鹿收3連勝[影]

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（中央社舊金山12日綜合外電報導）因傷缺陣兩個球季後，湯普森今天砍進8個三分球，轟下復出後最高的38分，率領美國職籃NBA金州勇士122比109擊敗密爾瓦基公鹿，收下近期的3連勝。

在這場勇士主場迎戰公鹿的重量級對決中，湯普森（Klay Thompson）包括三分球14投8中在內，24次出手命中15球，攻下他本季復出後最高的38分，上次有這樣精彩表現，是2019年3月對上丹佛金塊時了，當時湯普森斬獲39分。

他的隊友波爾（Jordan Poole）投進5個三分球，砍下全隊次高的30分。另外，魏金斯（Andrew Wiggins）攻下21分。替補的庫明加（Jonathan Kuminga）此役拿下14分、抓下本季最多的11籃板，這是他生涯第2次交出「雙十」成績單。

勇士贏球後，收下3連勝，但陣中得分主力柯瑞（Stephen Curry）僅出手7次、命中3球，攻下個位數的8分，不過他也送出全場最多的8次助攻。

安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）攻下公鹿最高的31分，密道頓（Khris Middleton）貢獻了18分，

湯普森2019年在勇士對上多倫多暴龍的總冠軍賽第6戰，出現左膝前十字韌帶斷裂的大傷，眼看就要傷癒復出之際，又發生阿基里斯腱撕裂的重傷，讓他回歸球場的時間一延再延。

終於在本季重回比賽的湯普森，本季至今打了21場比賽，他曾在2月12日對上洛杉磯湖人時攻下33分。

勇士今天整體投籃命中率達4成84，三分球命中率也有4成，繼1月118比99擊敗公鹿後，再次於對戰中收下勝利。

安特托昆博今天站上罰球線18次，比勇士全隊還多3次，光靠罰球就進帳12分，這也是他本季第28次的單場得分達到30分。

他也抓下全隊最多的8個籃板。

公鹿的伊巴卡（Serge Ibaka）、哈勒戴（Jrue Holiday）、艾倫（Grayson Allen）的得分也都達到兩位數，3人分別獲得15分、13分、12分。公鹿今天輸球，終止一波6連勝。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1110313