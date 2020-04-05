名列頂尖大前鋒 鄧肯賈奈特入主名人堂

（中央社記者黃巧雯台北5日綜合報導）前美國職籃NBA球星鄧肯、賈奈特都被視為史上最偉大的大前鋒，其中鄧肯5度率領馬刺拿下總冠軍，賈奈特表現全能，在灰狼隊時期，也有「狼王」之稱。

2020年籃球名人堂名單今天揭曉，包括布萊恩（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）與賈奈特（Kevin Garnett）等人正式入主名人堂。

他們3人之間擁有部分共通點，布萊恩20個NBA球季都在洛杉磯湖人隊度過，鄧肯則是19年都待在聖安東尼奧馬刺隊，兩人都拿下5座總冠軍，而布萊恩與賈奈特同樣在高中畢業後就投入NBA選秀。

鄧肯、賈奈特兩名傳奇球星，都曾經穿上背號21號的球衣。

鄧肯小時候曾夢想與姊姊一樣，成為優秀的游泳選手，但一場颱風破壞當地游泳池，加上母親過世，意外成為他人生的轉折點，畏懼鯊魚的他，害怕下海訓練，後來開始接觸籃球。

馬刺隊在1997年的選秀會上，以首輪第一順位選中鄧肯，成為選秀狀元，開啟馬刺隊的輝煌時代。鄧肯加盟後，也不負球隊期待，在新人球季就嶄露頭角，場均21.1分。

鄧肯帶領馬刺隊在1999年、2003年、2005年、2007年與2014年拿下5座總冠軍，他曾3度榮獲總冠軍賽最有價值球員（MVP），兩度獲選年度MVP，且15度入選NBA明星賽，並在2016年7月正式宣布退休。

「石佛」鄧肯球風沉穩，球技實而不華，場上給人猶如公務員般的形象，與同樣入選的布萊恩、賈奈特相比，給人印象呈現極大反差。

鄧肯退休後，本季重返馬刺隊，加入教練團陣容，擔任助教，也曾暫代主帥一職，在對戰夏洛特黃蜂一役，拿下執教首勝。

另外，賈奈特在1995年NBA選秀，以首輪第5順位之姿，被明尼蘇達灰狼選中，擔負球隊攻守重任，隔年與馬布瑞（Stephon Marbury）、古格里奧塔（Tom Gugliotta）組成灰狼三劍客，聯手率隊首度闖進季後賽，但他直到轉戰波士頓塞爾蒂克後，2008年才摘下個人首枚總冠軍戒指。

不過，賈奈特在塞爾蒂克第2個球季受傷，球隊也挑戰衛冕失利。

賈奈特2013年轉披布魯克林籃網戰袍，同年2月正式成為NBA的2萬5000分俱樂部一員，史上第16人，2015年再度回鍋老東家灰狼隊。

球風全面、個性強悍的賈奈特，2016年9月宣布退休，生涯15度入選NBA明星賽，並擁有一座NBA年度MVP獎項，更曾連續4屆稱霸籃板王。（編輯：張芷瑄）1090405