台灣紀實攝影師張雍塞拉耶佛辦攝影展 聚焦變裝文化

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（中央社記者劉郁葶布拉格17日專電）台灣紀實攝影師張雍在波士尼亞首都塞拉耶佛舉辦個展Drag Queens，聚焦變裝文化與社會包容。張雍說，Drag不僅是舞台表演，更是一種正向的存在抗議，盼透過影像促進理解。

根據駐匈牙利代表處新聞稿，旅居斯洛維尼亞的台灣紀實攝影師張雍（Simon Chang）13日在波士尼亞－赫塞哥維納（簡稱波士尼亞）首都塞拉耶佛的哥德學院舉辦個展。

本展為「塞拉耶佛攝影節」（Sarajevo Photography Festival）與「Kvirhana 酷兒藝術節」的合作項目之一，展期至6月30日，免費開放參觀。

展覽期間舉辦Drag Queen Library對談與表演活動，邀請來自波士尼亞與斯洛維尼亞的變裝藝術家共同參與，展現藝術在性別與人權議題上的社會影響力。

展覽開幕前，張雍在駐匈牙利代表處安排下接受波赫主流媒體Klix.ba專訪，分享創作理念。張雍說，攝影計畫始於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的線上變裝表演，自2021年起深入前南斯拉夫地區，記錄Drag藝術家的台前幕後，呈現他們的情感、脆弱與真實。

張雍強調，Drag不僅是舞台表演，更是一種正向的存在抗議，盼透過影像促進理解與包容。

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張雍指出，台灣是亞洲第一個承認同性婚姻合法的國家，但保守社會上對Drag文化仍有誤解。他希望自己的作品能成為連結彼此的橋梁，讓觀者「看見那些與我們並不那麼不同的人」。

除拍攝Drag社群外，張雍也長期關注移民與難民議題。他認為紀實攝影具備社會責任與倡議功能，「即使一張照片無法改變世界，但它可以開啟對話」。（編輯：張芷瑄）1140618

台灣紀實攝影師張雍在塞拉耶佛舉辦個展Drag Queens。張雍表示，Drag不僅是舞台表演，更是一種正向的存在抗議，盼透過影像促進理解。（駐匈牙利代表處提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年6月18日

台灣紀實攝影師張雍在塞拉耶佛舉辦攝影個展Drag Queens。展覽期間舉辦對談與表演活動，邀請來自波士尼亞與斯洛維尼亞的變裝藝術家共同參與，展現藝術在性別與人權議題上的社會影響力。（駐匈牙利代表處提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年6月18日