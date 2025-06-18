申請入學篩選倍率有望放寬 教長：尊重招聯會決定

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（中央社記者陳至中台北18日電）教育部日前提案，將申請入學管道篩選倍率擴大，增加進入第2階段的甄試人數，大學招聯會預計20日開會討論。教育部長鄭英耀今天說，這項提案是反映學生期待，尊重招聯會決定。

現行申請入學篩選倍率最高是3倍，例如某系預計錄取30人，第1階段以學測成績篩選時，最多可讓90人通過，再透過校系自辦的第2階段（面試、筆試等），決定最後的正取、備取人選。

教育部日前向大學招生委員會聯合會提案，建議將篩選倍率從最高3倍，擴大到3.5倍或4倍以上，藉此增加進入第2階段的人數，讓各校系有更多學生可挑選。招聯會預計20日召開會員大會，邀集各大學代表討論此案。

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教育部長鄭英耀今天到立法院司法及法制委員會備詢，會前接受媒體聯訪表示，會有上述提案，是因教育部聽到一些家長和學生的聲音，希望在申請入學能有更多進入第2階段的機會，和大學教授面對面，表達他們對學習這一門學問的期待。

鄭英耀表示，教育部反映家長和學生的聲音，但也了解大學招生選才要考慮很多面向，包括試務工作的安排，以及如何在短時間內做更有效的人才媒合等。招聯會將從更全面的角度討論，教育部也會尊重招聯會的最終決定。（編輯：張雅淨）1140618