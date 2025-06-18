集邦：三星減少供應 DDR4可能供不應求到第3季

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（中央社記者張建中新竹18日電）市調機構集邦科技今天表示，三星（Samsung）持續減少DDR4供應，預期DDR4供不應求情況可能延續到今年第3季，隨著DDR4價格上漲，將加速使用者升級至DDR5。

集邦科技調查，DDR4現貨價大幅揚升，6月以來DDR4 8Gb顆粒現貨均價自2.73美元，攀高至4.28美元，上漲逾5成；DDR4 16Gb顆粒現貨均價自6.1美元，揚升至9.5美元，漲幅也達5成以上。

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集邦科技分析師許家源說，DDR4顆粒現貨價超越DDR5，主要是龍頭廠三星宣告DDR4產品壽命結束（EOL），推動伺服器雲端服務供應商客戶追加DDR4訂單，排擠三星對個人電腦代工廠、模組廠及消費性客戶的供應。

許家源預期，在三星持續減少DDR4供應的情況下，DDR4供不應求的情勢可能至少延續至今年第3季。目前DDR4已不是電腦和伺服器的主流方案，DDR4價格上漲可能加速使用者升級至DDR5。（編輯：楊蘭軒）1140618