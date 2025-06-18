加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 產經

集邦：三星減少供應 DDR4可能供不應求到第3季

2025/6/18 12:21（6/18 13:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為DRAM產品。(中央社檔案照片)
圖為DRAM產品。(中央社檔案照片)
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹18日電）市調機構集邦科技今天表示，三星（Samsung）持續減少DDR4供應，預期DDR4供不應求情況可能延續到今年第3季，隨著DDR4價格上漲，將加速使用者升級至DDR5。

集邦科技調查，DDR4現貨價大幅揚升，6月以來DDR4 8Gb顆粒現貨均價自2.73美元，攀高至4.28美元，上漲逾5成；DDR4 16Gb顆粒現貨均價自6.1美元，揚升至9.5美元，漲幅也達5成以上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

集邦科技分析師許家源說，DDR4顆粒現貨價超越DDR5，主要是龍頭廠三星宣告DDR4產品壽命結束（EOL），推動伺服器雲端服務供應商客戶追加DDR4訂單，排擠三星對個人電腦代工廠、模組廠及消費性客戶的供應。

許家源預期，在三星持續減少DDR4供應的情況下，DDR4供不應求的情勢可能至少延續至今年第3季。目前DDR4已不是電腦和伺服器的主流方案，DDR4價格上漲可能加速使用者升級至DDR5。（編輯：楊蘭軒）1140618

#三星
#記憶體
#集邦科技
#DDR4
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：