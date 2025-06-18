全球航空公司大獎 長榮航連10年獲5星評價

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（中央社記者余曉涵台北18日電）2025 SKYTRAX全球航空公司大獎日前公布得獎名單，長榮航空連續10年獲得5星航空評價，並獲得最佳經濟艙機上餐飲及全球最佳機艙清潔航空公司等11個獎項。

SKYTRAX為世界級的航空評鑑調查機構，被譽為「航空界奧斯卡」，依據嚴謹的現場稽核進行綜合評比。

長榮航空今天發布新聞稿表示，長榮航空連續10年被評選為5星級航空公司，同時囊括「最佳經濟艙機上餐飲」及「全球最佳機艙清潔航空公司」雙料冠軍等共11個獎項。

長榮航空總經理孫嘉明說，感謝全球旅客及專業評審對長榮團隊努力不懈與優質服務的肯定，也感謝全體員工的付出與貢獻，這份殊榮是屬於每一位員工的，深深引以為榮。未來長榮航空將持續追求進步、超越自我，為所有旅客帶來更安全舒適與創新愉悅的飛行旅程。

長榮航空指出，今年正式推出波音787-9全新第4代豪華經濟艙，除了有42英吋前後椅距外，椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，搭配可調式腳靠、15.6吋機上高畫質螢幕，並增加扶手內側、椅背螢幕下方的儲物空間，讓旅客享受類商務艙體驗。

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國泰航空也發布新聞稿表示，今年獲得全球最佳航空公司第3名，更贏得2項傑出榮譽，包括連續2年蟬聯「全球最佳經濟艙航空公司」以及在3年內第2次獲頒「全球最佳機上娛樂」。

另外，AirAsia則是連續第16年獲「世界最佳低成本航空公司」頭銜。（編輯：張雅淨）1140618