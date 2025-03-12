加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭同意與俄羅斯停火30天 協議內容為何？後續發展一次看
首頁 / 證券

長榮航去年業績創高 擬斥資31億美元買9架新機

2025/3/12 19:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北12日電）受惠客、貨運需求暢旺，長榮航空2024年營收、淨利、EPS皆為歷史新高，每股賺5.37元，董事會並決議將6架A350-1000廣體客機選購權轉為確認訂單、新購3架A321neo型窄體客機，共9架空中巴士新客機，交易總額不超過31億美元。

長榮航空今天公告2024年財報，合併子公司營收新台幣2210億元，年增約10%，合併本期淨利新台幣304億元，年增31.6%，每股盈餘5.37元，優於2023年的4.01元；2024年營收、淨利、EPS皆為歷史新高。

長榮航空表示，去年客運營收新台幣1449億元，較2023年增加新台幣91億元，年增7%，載客數1316萬人次，年增16.8%，客運承載率82.6%，顯示客運市場延續旅遊暢旺需求，價量維持高位階，帶動全年營收再創歷史新高。

貨運營收方面，長榮航指出，去年貨運營收522億元，較2023年增加新台幣108億元，年增26%，載貨量79萬噸，年增12.6%，貨運承載率71.6%，單位收益年增11.7%，受惠2024年第一季末開始，AI、新能源相關產品及電商空運需求持續增溫，積極爭取包機包艙銷售。

google news透過 Google News追蹤中央社

此外，長榮航空公告，因應航線布局及營運需求，持續引進新機，落實機隊現代化的計劃，今天董事會決議將6架A350-1000廣體客機選購權轉為確認訂單，預計於2031年開始交付；另新購3架A321neo型窄體客機，於2032年開始交付，此次規劃採購9架空中巴士全新客機，交易總金額不超過31億美元。

長榮航空表示，目前營運客、貨機隊共計有85架，另有8架提供3艙等服務的787-9、提供兩艙等服務的5架787-10預計在2029年以前交付完成。此外，自2027年起陸續交付18架A350-1000型廣體客機，以及2029年起的15架 A321neo型窄體客機。（編輯：黃國倫）1140312

#長榮航
#長榮航空
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：