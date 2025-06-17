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星宇航空開航5年 獲航空界奧斯卡五星認證

2025/6/17 21:23（6/17 21:51 更新）
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2025 SKYTRAX全球航空公司大獎頒獎典禮17日在法國巴黎登場，星宇航空執行長翟健華（左2）親自前往領獎，並由SKYTRAX執行長愛德華（Edward Plaisted）（右2）頒發五星航空認證。（星宇航空提供）中央社記者余曉涵傳真 114年6月17日
2025 SKYTRAX全球航空公司大獎頒獎典禮17日在法國巴黎登場，星宇航空執行長翟健華（左2）親自前往領獎，並由SKYTRAX執行長愛德華（Edward Plaisted）（右2）頒發五星航空認證。（星宇航空提供）中央社記者余曉涵傳真 114年6月17日
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（中央社記者余曉涵台北17日電）2025 SKYTRAX全球航空公司大獎頒獎典禮今天在巴黎登場，其中國籍航空的星宇航空開航5年就獲得五星航空評級外，更獲頒「全球卓越進步獎（World's Most Improved Airline）」首獎。

SKYTRAX為世界級的航空評鑑調查機構，被外界譽為「航空界奧斯卡」，依據嚴謹的現場稽核進行綜合評比。

星宇航空執行長翟健華今天晚間透過新聞稿表示，開航5年即獲得SKYTRAX 五星航空評級，是對星宇航空全體員工非常大的肯定與鼓舞。

星宇航空說，今年全球僅11家航空公司獲得五星航空殊榮，星宇航空自2020年開航，短短5年間即躋身全球頂尖航空之列，不僅是業界高度肯定，更是台灣航空業的重大突破。

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SKYTRAX 執行長愛德華（Edward Plaisted）表示，星宇航空獲得航空界最高等級的五星航空評級，是其提供高品質乘客體驗的最佳證明，這項頂級榮譽也展現出星宇航空在機艙舒適度、機上餐飲等多項關鍵服務領域的表現，並在每一趟航班中都展現了優秀的服務水準。

星宇航空表示，這是繼2024年榮獲APEX五星航空後，再獲得SKYTRAX的肯定，目前航線涵蓋亞洲及北美共29個航點，且隨著今年及明年新機陸續交付，將進一步提升中長程航班服務能力，預計明年2月也將開航美國鳳凰城航線。（編輯：龍柏安）1140617

#SKYTRAX
#巴黎
#星宇航空
#翟健華
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