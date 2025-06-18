蔣勳「祇樹給孤獨園」書畫展 中央書局登場

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）美學大師蔣勳「祇樹給孤獨園」最新書畫作品展，即日起到8月17日在台中市中央書局展出，他還錄製「祇園」故事，揮毫主題書法，帶領讀者進入這個城市心靈場域。

中央書局今天發布新聞稿說明，蔣勳「祇樹給孤獨園」最新書畫作品展，自6月15日起到8月17日在中央書局展出，為了讓這場全新的藝術與哲思視聽饗宴，蔣勳親自錄製「祇園」故事，揮毫「祇樹給孤獨園」主題書法，帶領讀者進入城市心靈場域，和心裡最深的自己對話。

「金剛經」是蔣勳的隨身書，抄寫和誦讀已是他生活的日常。「祇樹」、「給孤獨園」是佛陀在舍衛國講經說法的林園，祇園是樹，給孤獨園是地，兩者合為一處共修之地，千年之後，這名稱仍深植信眾記憶中。蔣勳將這段佛典典故作為創作核心，自2021年陸續完成油畫與書法創作，用畫筆描繪菩提林下的寧靜修行，以文字書寫佛法的空靈與慈悲。

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中央書局表示，這次展出的書畫創作，有蔣勳在疫情期間手抄經文首段為眾生祈求平安的書法，有近期立夏寫於巴黎讀經感悟，以及為書局策展所書主題題字；兩幅全新畫作翠綠葉影與絳紅僧袍修行者身影相輝映，佛陀與弟子對話的空靈場景澄澄閃現，有如無限空間裡的說法，或是佛停駐過的瞬間。

中央書局指出，這次策展，還特別請蔣勳錄製一段「祇園」典故，書局角落設置的長椅，讀者可以戴上耳機，在書架與墨香之間坐下來，看一張畫、聆聽一段故事，欣賞蔣勳用不同方式演繹和詮釋的「金剛經」，靜靜的和自己對話，描繪心靈深處的「祇樹給孤獨園」。（編輯：李淑華）1140618