「質譜宅急便」到高雄美濃 友善耕作野蓮藥檢過關

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高市農業局推動「質譜宅急便」巡迴快篩服務，近日前進美濃區，並攜手在地友善耕作品牌「護雉蓮盟」藥檢野蓮產品，護雉蓮盟送驗野蓮8件樣品，結果全數合格。

農業局長姚志旺表示，「質譜宅急便」行動快檢車深入產地，6月16日至27日駐點美濃服務在地農民，呼籲農友善用免費送驗的機會，提前掌握農藥殘留狀況，讓每一口高雄農產都更令人安心。

農業局今天新聞稿指出，這次「質譜宅急便」巡迴快篩服務到美濃區，在地友善耕作品牌「護雉蓮盟」主動送驗野蓮8件樣品，結果全數合格。

護雉蓮盟主任陳柏豪表示，護雉蓮盟是由美濃蔬菜產銷班第十八班與高雄市野鳥學會合作，結合野蓮產業與保育類動物水雉的棲地營造。這次送驗野蓮的藥檢全數合格，不僅驗證友善耕作成果，也顯示農業與生態可以共好共榮。

產銷班班長李煥生表示，透過質譜車的快檢，顯示野蓮不僅在生態上是友善的，在食安上也禁得起科學的檢驗，希望大家多支持友善耕作的農產品，讓水雉有家，更讓好農業有好未來。

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美濃區農會總幹事鍾清輝表示，美濃有全國面積最大的農業經營專區，農會推動植物醫師制度，當農友面對病蟲害時不再只能依賴經驗，而是有專業團隊給予具體用藥建議，協助精準用藥防治。

農業局表示，此次質譜車服務據點選在美濃區農會經營的「美濃綠色資材中心」，有販賣各種友善資材可供農民選用。今天也邀在地客家婦女，以檢驗合格的野蓮製作多樣料理，展現野蓮入菜多元樣貌。（編輯：謝雅竹）1140618