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男子涉殺人逃亡24年 二審仍判刑15年

2025/6/18 12:45
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（中央社記者劉世怡台北18日電）陳姓男子於民國88年間因協商抵債失敗，教唆手下開槍並持開山刀砍殺被害人致死，逃亡24年被逮捕。一審士林地院國民法官庭依殺人罪判刑15年。二審高院今天駁回上訴，可上訴。

二審台灣高等法院指出，合議庭審理後，認定原審依刑法第271條第1項殺人罪，判處被告陳男15年有期徒刑，本件認定事實、適用法律均無違背經驗法則或論理法則，量刑也妥適，陳男提起上訴並否認犯行，並不可採。因此本件上訴無理由，予以駁回，仍判刑15年徒刑，可上訴。

一審判決指出，民國88年12月10日晚間7時許，陳男與被害人在台北市士林區一家卡拉OK店協商抵債，因談判破裂，雙方發生衝突。陳男掏出預藏的開山刀威嚇被害人，並指使手下持槍射擊，被害人身中刀傷、槍傷後倒地不起。

被害人送醫後，因右腹部槍傷及全身21處刀傷導致出血性休克，不治身亡。陳男案發後逃亡，士林地檢署於89年發布通緝，直到113年被警方逮捕。案經檢方起訴，並適用國民法官參審制度。

一審士林地院國民法官法庭審理認定，陳男犯後否認犯行，但依據被告及證人陳述，辯護人自主調查證據等，認定陳男犯殺人罪，事證明確。

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一審合議庭認為，被害人在中彈失去抵抗能力後，陳男仍指使手下持續射擊，並持續砍殺，且事後未對被害人施以救護，顯示非單純教訓或傷害行為，主觀上具有殺人不確定的故意。

一審審酌，陳男在協商過程中僅因被害人拒絕抵債而心生不滿，進而行凶，犯罪手段惡性重大且逃逸多年，迄今未能向被害人家屬道歉，也未曾進行和解或賠償，難認有悔意，判處有期徒刑15年。（編輯：張銘坤）1140618

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