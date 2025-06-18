移民署深耕廉政教育 邀檢察官開講闡述分際

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北18日電）為提升公務員廉潔意識，內政部移民署今天表示，近日在北中南陸續舉辦「廉潔透明 守護移民」一系列廉政講座，特邀檢察官以行政及法律面向闡述分際，助公務員明辨廉政風險。

移民署今天發布新聞稿表示，為幫助公務員明確辨識廉政風險，避免誤觸法令情事，落實「知法、守法」的決心與作為，近日舉辦「廉潔透明 守護移民」一系列廉政講座。

同時，首場於5月27日邀請新北地檢署派駐廉政署檢察官徐士淵，從司法視角分析貪污治罪條例及分享曾經偵辦的肅貪案件。

另外，6月16日、17日持續於台中及高雄舉辦兩場次廉政座談，分別邀請立法院中南部服務中心副主任盧政遠及高雄地檢署主任檢察官魏豪勇，以行政及法律面向闡述公務員應注意的法律問題與分際，提升公務員廉潔意識。

透過 Google News 追蹤中央社

移民署說，因掌理入出國（境）管理、規範移民事務及落實移民輔導等業務，尤以各區事務大隊人員執行違反入出國及移民相關規定的查察、收容及驅逐出國（境）工作時，常需與各類業者、民眾接觸，除熟稔法規外，也須堅定立場依法行政，以因應不同壓力與挑戰。

為幫助移民署人員區辨圖利與便民、引領建立正確法紀觀念，移民署表示，本系列講座內容貼近日常勤（業）務執行，也利用座談機會提供員工與講座互動交流、請益執勤中所遭遇的問題，有助於未來執法更加嚴謹、廉能，強化社會安定。（編輯：張銘坤）1140618