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北韓將派兵赴俄助重建 南韓籲立即停止

2025/6/18 12:47
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（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）俄羅斯媒體報導，北韓將派遣數千名軍事建築工人及掃雷人員，支援俄羅斯庫斯克州（Kursk）的重建工作；南韓外交部表示，此舉明確違反聯合國安理會決議，呼籲俄羅斯及北韓立即停止非法合作。

國營俄羅斯新聞社（RIA Novosti，簡稱俄新社）引述俄國國安會秘書長蕭依古（Sergei Shoigu）說法報導，北韓將派遣1000名掃雷人員和5000名軍事建築工人前往庫斯克州。

對此，南韓外交部表示，接受、雇用北韓派遣至海外的勞工是明確違反聯合國安理會決議的行為，南韓政府對俄羅斯及北韓的非法合作表達憂心，並要求俄朝立即停止這類行為。

南韓外交部也表示，俄羅斯與北韓的合作應該徹底遵守聯合國安理會決議及國際法，且不應危及朝鮮半島與全世界的和平穩定。南韓政府將與友邦合作，持續追蹤北韓與俄羅斯的合作動向。

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韓聯社報導，為出席七大工業國集團（G7）峰會訪問加拿大的總統辦公室官員在當地被問及相關問題時也表示，南韓政府並不支持北韓派兵。

北韓先前已派遣數千名士兵支援俄羅斯對烏克蘭的戰爭，美國及南韓當局都表示擔憂，認為北韓政府可能藉此尋求俄羅斯的技術轉移，以強化核武等軍事力量。（編輯：田瑞華）1140618

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#北韓
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#蕭依古
蕭依古
俄媒：北韓將派軍方建築及掃雷人員赴俄 助戰後重建英智庫：俄中軍事合作恐為台海衝突協作奠定基礎
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