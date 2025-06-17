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成晉敲致勝安率桃猿奪勝 賽後暖心替林靖凱打氣

2025/6/17 22:37
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（中央社記者陳容琛台北17日電）中職樂天桃猿今天靠著成晉7局上關鍵致勝安打，終場以2比1氣走味全龍；今年擺脫傷勢困擾的成晉，賽後暖心替本季報銷的學弟林靖凱加油打氣。

在爭奪上半季冠軍關鍵時期，桃猿本週迎來6連戰，今天首戰作客龍隊，洋投波賽樂（Beau Sulser）繳出5局僅失1分，搭配成晉在7局上把握住得點圈有人機會，敲出超前比分的安打，加上中外野手林政華上演再見美技接殺，終場桃猿以1分之差險勝，同時戰績也擠下龍隊，暫居上半季第3名。

桃猿總教練古久保健二賽後接受媒體聯訪時稱讚，林政華接得超級漂亮，「這球是nice play」；不過，古久保健二也強調，這僅是本週第1場比賽，目前得先想辦法追趕上半季龍頭的統一7-ELEVEn獅，「現在不會交代球員太多東西，讓他們自在發揮自己能力，全隊團結一心，專注把每場比賽細節做好。」

從龍隊投手伍鐸（Bryan Woodall）手中敲出勝利打點，成晉提到，伍鐸控球很好，必須想辦法讓他投得沒有很舒服，並自嘲打伍鐸很糟糕，不過7局下告訴自己必須果斷一點，把握得點圈有人機會，以積極心態跟投手對決，「這是跟前面幾個打席比較不一樣的地方」。

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曾是世界棒球經典賽國手的成晉，去年因左膝前十字韌帶傷勢賽季提前報銷，歷經漫長復健、訓練後，本季順利復出的他，打擊手感也逐漸回溫，成晉表示受傷回來什麼都很陌生，必須重新適應，所幸目前慢慢走在正確方向，解讀比賽能力也愈來愈好，並期許自己表現更穩定，讓教練團安心。

獅隊金手套內野手林靖凱今天確定因左膝內側半月板破裂，連續2季都以提前報銷收場，身為過來人的成晉也透露，聽聞消息後心情很沉重，加上又是平鎮高中的學弟，接下來將找時間跟林靖凱聊一下，幫他加油打氣，「比賽安全健康拚戰，希望不要再有任何人受傷」。（編輯：陳仁華）1140617

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