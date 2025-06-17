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董至成爆錄影搶話事件 見胡瓜丟麥克風走人嚇傻

2025/6/17 21:43（6/17 22:11 更新）
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藝人董至成（圖）錄製節目「同學來了」，分享「助理主持不好當」有趣的往事，透露自己曾太頻繁搶話，惹怒藝人胡瓜。（中天提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月17日
藝人董至成（圖）錄製節目「同學來了」，分享「助理主持不好當」有趣的往事，透露自己曾太頻繁搶話，惹怒藝人胡瓜。（中天提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月17日
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（中央社記者洪素津台北17日電）藝人董至成錄製綜藝節目分享「助理主持不好當」的有趣往事，董至成提到有一次錄影時太頻繁搶話，結果竟惹怒胡瓜，當下胡瓜放下麥克風走掉，嚇傻的董至成心想，「演藝圈就走到這了」。

董至成錄製節目「同學來了」提及難忘第一次接到主持棒的心情，他透過新聞稿分享「我跟許效舜在幕後滾了很久，第一次拿到麥克風是『歡樂傳真』，我們兩個中間站的是陳美鳳，我跟許效舜錄完影還自己跑去慶功。」

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問起印象最深刻的主持經歷，董至成聊起一段和胡瓜一起主持時的往事，「不要看我可以巴他、推他，剛開始我跟瓜哥在『鑽石舞台』還沒那麼熟的時候，他一開口就滔滔不絕一直講，我想說好歹也讓我說幾句話吧，於是我一直找空檔說話。」

董至成萬萬沒想到這樣的行為會惹怒胡瓜，「我這樣還蠻有效果，台下觀眾都會笑，可是他卻生氣地說『要不要都給你講』？然後他麥克風一放就走掉，那時候我真的感受到我演藝圈差不多就走到這了。」（編輯：李亨山）1140617

#麥克風
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胡瓜
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