黃呂錦茹無罪答辯 吳思瑤：國民黨應對社會道歉

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（中央社記者王揚宇台北18日電）北檢起訴「雙吳」罷免提議書涉偽造案，17日移審北院，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹庭訊時做無罪答辯。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，起訴書已寫得很清楚，主謀還在甩鍋是司法迫害，國民黨應對社會道歉。

黃呂錦茹等人被控今年2月間指示志工偽造民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案的提議人名冊，台北地檢署16日依違反個資法、偽造文書等罪起訴黃呂錦茹、台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、吳思瑤罷免案召集人賴苡任、第四區黨部執行長陳奎勳等5人。

北檢起訴雙吳罷免提議書涉偽造案，17日移審北院。黃呂錦茹庭訊時做無罪答辯，強調絕未指示初文卿、姚富文抄寫名冊，庭末泣訴很痛苦，若再關下去會死在獄中，變成罪犯不光彩。

民進黨立法院黨團今天召開「國安簡報藍白拒出席，國家安全不敵政黨之私？國家利益大於政黨利益攏係假」記者會。針對黃呂錦茹說法，吳思瑤應詢表示，從起訴內容可以清楚看到，涉案人坦承犯行、鐵證如山，國民黨集體式連署造假就是明確的違法行為，但國民黨身為國會第一大黨，卻沒有人願意道歉。

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吳思瑤說，國民黨明知自己人涉案，國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、國民黨立委卻還衝北檢、北院，也多次在立法院利用質詢為難檢調人員，國民黨應該要為這種鬥臭司法、迫害司法的作為道歉。

吳思瑤說，到目前為止，還等不到國民黨的道歉，至於黃呂錦茹採取無罪辯護，她認為司法會做出適切合宜的判準，但如果黃呂錦茹想要繼續訴諸悲情、繼續訴諸於這是司法迫害，相信會得不到台灣人的信任與接受。（編輯：翟思嘉）1140618